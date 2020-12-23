影／南迴鐵路全程電氣化完工 紀念套票全賣光

台鐵環島鐵路電氣化路網的「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站，今天正式通車營運，台灣鐵路運輸邁入全面電氣化，實現全台一日鐵道生活圈願景，今天中午台鐵環島觀光列車通過枋寮站，也首度實現以電氣化進行環島；南迴線起點的枋寮車站升等為二等站，台鐵為慶祝通車和枋寮站升等，上午在大廳販售1500套紀念套票，鐵道迷一早就排隊搶購，開賣1個半個小時即售完。

枋寮火車站長陳連成說，枋寮站在台鐵環島路線中占有重要地位，南迴線電氣化通車後，節省更換車頭時間，大大提升旅客乘坐便利性，未來將成為屏南地區觀光轉運中心，方便旅客轉乘至墾丁。