跨年新體驗 花蓮賞鯨業者推海上迎曙光

花蓮七星潭F-16衝場迎曙光今年雖取消，但有賞鯨業者推出「搭船迎曙光」，明年1月1日一早載客出海，航向清水斷崖，在太平洋迎接新年第一道曙光，目前詢問度和預約情況都很不錯。業者表示，賞鯨船並非密閉空間，不過為落實防疫，上船前會量體溫，並宣導佩戴口罩。

每當東北季風吹起，賞鯨活動進入淡季，不過元旦的賞鯨迎曙光活動，是近年來相當熱門的跨年體驗。

已連辦6年賞鯨跨年的花蓮鯨世界，今年繼續這項遊程，安排50、70人座賞鯨船，清晨5時30分載客出海，預計在距岸2、3浬處迎接第一道曙光，目前已有近百人報名。業者指出，海上看日出的感覺，和陸地上絕對不同，還有機會在迎日出時，遇到鯨豚「伴游」。

此外，花蓮區漁會前總幹事王登義成立維納司休閒娛樂公司，打造一艘遊艇式賞鯨船「維納司」號，今年9月中旬首航，也將在明年元旦推出海上迎曙光活動，當天清晨4時出海，航向清水斷崖迎接日出，限量81個名額，已有超過7成預約。

王登義說，雖然近來海象不佳，但是根據氣象預報，明年元旦天氣應該適合出海；鯨世界業者指出，在民眾報名時都會清楚說明，若因天候因素無法成行，會取消航程，可轉搭其他航班或退費。