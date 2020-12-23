快訊

聖誕老人的原型：兼談宗教藝術中的神話傳說

陳時中：本土病例案771共接觸173人 3人檢驗中 其餘皆為陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家庭醫師來我家！嘉義縣推動居家失能個案家庭照護

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣府推動居家失能個案家庭醫師照護方案，縣長翁章梁(前排中)上午到六腳鄉魚寮村探視92歲陳姓老翁與88歲妻子，了解照護情形。圖／縣府提供
嘉義縣府推動居家失能個案家庭醫師照護方案，縣長翁章梁(前排中)上午到六腳鄉魚寮村探視92歲陳姓老翁與88歲妻子，了解照護情形。圖／縣府提供

嘉義縣老人比例全台居冠，長照個案8成以上有慢性病和醫療照護需求，因此，縣府推動「居家失能個案家庭醫師照護方案，讓在家失能者除居家服務、送餐，還能獲得醫療照護。

縣長翁章梁上午到六腳鄉魚寮村探視92歲陳姓老翁與88歲妻子，了解照護情形，衛生所醫療團隊透過「醫師往診」，減少往返醫院交通不便。陳姓老翁說，「有這款服務真好，醫生護士來阮厝，免麻煩村長帶阮去看醫師」。

陳姓老翁是典型「老老照顧家庭」，他和88歲妻子有早老性失智症，陳妻眼睛退化幾乎看不見，兩老三餐與家務整理都要居家服務員協助，陳姓老翁夫婦孩在外打拼，為讓雙親就醫，請村長陳瑞珍陪同就醫。

六腳衛生所接獲長照中心通報，將陳姓老翁夫婦收案居家醫療照顧，幫他們藥物重新整理，醫師、護理師及藥師每月到家追蹤高血壓與失智症狀況。

衛生局代理局長趙紋華說，長照個案在家庭醫師介入後，發現有其他醫療照護需求，可轉介居家醫療整合照護方案，改善多重用藥行為，也可抽血、給藥，減少個案往返大醫院就醫的不便。

目前有嘉縣市36家特約醫療院所、7位醫師、139位護理師為長照居家失能個案健康把關，已服務5443人，衛生局將繼續努力讓老人活得健康，活得尊嚴，有長照問題，可就近洽鄉鎮市衛生所或撥打1966長照專線諮詢。

嘉義縣府推動居家失能個案家庭醫師照護方案，縣長翁章梁(右)上午到六腳鄉魚寮村探視92歲陳姓老翁與88歲妻子，了解照護情形。圖／縣府提供
嘉義縣府推動居家失能個案家庭醫師照護方案，縣長翁章梁(右)上午到六腳鄉魚寮村探視92歲陳姓老翁與88歲妻子，了解照護情形。圖／縣府提供

衛生所 長照 醫師

延伸閱讀

嘉市跨年晚會 若疫情嚴峻考慮只轉播不進場

嚴選黃金烏魚子出爐了！嘉義縣競賽成績公布周末展售

防全球第三波大流行 學者籲共享新變種病毒資料

紐西蘭機長致台女染疫 隔253天再爆本土病例

相關新聞

高鐵：1月4日起開放訂29天內車票 周末往返行程可同時訂

台灣高鐵公司今天宣布，將自明年1月4日（一）起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告外，由現行開放...

南迴鐵路電氣化今通車 他帶帳篷睡2天買到1號紀念票

台鐵環島鐵路電氣化路網的「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站，今天正式通車營運，普悠瑪及推拉式自強號投入營運，台灣鐵路運輸...

南港往基隆區間車竟晚2小時 旅客跳腳台鐵曝原因

有旅客向本報投訴，中午12時08分在南港站搭車時發現，往基隆區間車竟晚2小時，氣到跳腳。對此，台鐵表示與上午號誌故障有關...

因禍得福？2020年 新冠疫情竟使這些市政服務變更好！

2020年，未來城市已推出35則智慧城市懶人包，與大家一同發掘台灣城市的變化。其中，新冠肺炎疫情已成為城市的智慧轉型加速器——遠距服務、零接觸科技應運而生，幫你維持社交距離，也悄悄翻轉城市日常。

海廢變身領帶等再生製品 即起在海保署粉專供抽獎

海洋保育署今年推動海洋廢棄物再生製品溯源認證，並將回收的海廢製作成領帶、束口袋、原子筆、板夾等4項再生製品，即起在臉書粉...

告別惱人的下背痛 微創內視鏡減壓手術加速恢復

60歲從事服務業男子，幾年偶爾下背痠痛，症狀大多在休息後改善，近半年右腳麻痛，疼痛變嚴重，行走距離較過去縮短，吃診所開的...

影／南迴鐵路全程電氣化完工 紀念套票全賣光

台鐵環島鐵路電氣化路網的「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站，今天正式通車營運，台灣鐵路運輸邁入全面電氣化，實現全台一日鐵...

跨年新體驗 花蓮賞鯨業者推海上迎曙光

花蓮七星潭F-16衝場迎曙光今年雖取消，但有賞鯨業者推出「搭船迎曙光」，明年1月1日一早載客出海，航向清水斷崖，在太平洋...

家庭醫師來我家！嘉義縣推動居家失能個案家庭照護

嘉義縣老人比例全台居冠，長照個案8成以上有慢性病和醫療照護需求，因此，縣府推動「居家失能個案家庭醫師照護方案，讓在家失能...

防疫再升溫！網購「口罩」搜尋量單日最高瞬增60倍

台灣出現253天來首例新冠肺炎境內確診案例，加上耶誕、跨年將至，使得大眾的警戒心再度拉起警報。遠傳friDay購物觀察內...

新北市抽檢市售玩具 公開21%不合格玩具品項

新北市政府9月至11月隨機抽檢市售玩具534件，其中113件玩具標示不合乎標準，不合格率達21%，不合格案件主要以未標示...

禮物為什麼要丟進襪子？聖誕老人的原型原來是他？

「聖誕老人進城了」「平安夜、聖善夜」……12月中旬起，聖誕氣氛充滿了愛與歡樂。本文聚焦包括聖誕老人原型在內的幾個藝術創作，看它們如何講述關於宗教的、淑世的、充滿人文關懷的動人故事。

熱門新聞

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

染疫機師逛天母百貨 SOGO：今下午5點提早打烊消毒

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

周三全台有雨 周四冷空氣到 跨年恐迎入冬首波冷氣團

忙起來沒日沒夜！哪些生肖老闆是「超級工作狂」？

染疫機師逛好市多南崁店 業者：已消毒、進場需戴口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。