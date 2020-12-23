家庭醫師來我家！嘉義縣推動居家失能個案家庭照護

嘉義縣老人比例全台居冠，長照個案8成以上有慢性病和醫療照護需求，因此，縣府推動「居家失能個案家庭醫師照護方案，讓在家失能者除居家服務、送餐，還能獲得醫療照護。

縣長翁章梁上午到六腳鄉魚寮村探視92歲陳姓老翁與88歲妻子，了解照護情形，衛生所醫療團隊透過「醫師往診」，減少往返醫院交通不便。陳姓老翁說，「有這款服務真好，醫生護士來阮厝，免麻煩村長帶阮去看醫師」。

陳姓老翁是典型「老老照顧家庭」，他和88歲妻子有早老性失智症，陳妻眼睛退化幾乎看不見，兩老三餐與家務整理都要居家服務員協助，陳姓老翁夫婦孩在外打拼，為讓雙親就醫，請村長陳瑞珍陪同就醫。

六腳衛生所接獲長照中心通報，將陳姓老翁夫婦收案居家醫療照顧，幫他們藥物重新整理，醫師、護理師及藥師每月到家追蹤高血壓與失智症狀況。

衛生局代理局長趙紋華說，長照個案在家庭醫師介入後，發現有其他醫療照護需求，可轉介居家醫療整合照護方案，改善多重用藥行為，也可抽血、給藥，減少個案往返大醫院就醫的不便。