新北市抽檢市售玩具 公開21%不合格玩具品項

新北市政府9月至11月隨機抽檢市售玩具534件，其中113件玩具標示不合乎標準，不合格率達21%，不合格案件主要以未標示「原始製造商名稱、地址」、「主要成分或材質」、「使用方法」及「注意事項」為主，經發局今日公布所有違規品項與名單，會要求廠商限期改善，若逾期未改善者將裁處2萬以上、20萬以下罰鍰。

新北市近日抽查市面上玩具，其中有53件使用方法、注意事項或警告標示不符規定，另9件玩具有警告、注意事項字體過小的問題，還有61件原始製造商名稱與地址沒有繁體字標示、26件玩具材質沒有繁體字標示，當中有項玩具「巴克球」沒有玩具檢驗標識，已移請經濟部查處，若確認未檢驗，最高可罰200萬。

經發局指出，目前已依照「商品標示法」要求業者將此次抽檢不合格的商品限期改善，並辦理複查，若逾期未改善，將依法裁處2萬至以上、20萬以下罰緩。

經發局表示，抽檢最主要目的仍是希望向民眾宣導購買商品時須要注意商品標示上問題，讓民眾避免買到有問題的玩具，目前接收到要求限期改善通知的廠商也都釋出善意，表示會盡快解決問題。