想在台灣天空放大磁鐵 這位建築師在山屋「練功」6年

建築師邱文傑一直有個狂想：在台灣天空放塊巨大磁鐵，把所有頂樓鐵皮屋吸上去，進到熔化爐，鍛鑄成鋼板與條柱，重新蓋成擁有廣闊瞭望台的屋子，還給屋頂一片乾淨天空。甫獲台灣建築獎佳作的芝山山屋，正是他擷取鐵皮屋、屋頂平台、鷹架、騎樓、混合共生等巷弄文化特色，突顯台灣建築獨特性。

在山屋興建期潛心「練功」六年，邱文傑關節彷彿打通。「山屋是我的轉捩點！」邱文傑說，山屋後，他有五、六個作品將面世，都結合他心目中的台灣建築獨特性：有如華麗鷹架的中國醫藥大學行政大樓；融合騎樓等概念的華山文創園區新建案；表現混合共生概念的基隆「山海城串聯再造計畫」。

他期待，台灣在中華閩南、西方現代等建築外，走出自己的路。「台灣巷弄文化、臨時性建築，過去難以放入現代建築來談，但我從小在這樣的養分生長，總覺得可以把這當作是創作源頭。」