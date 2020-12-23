快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想在台灣天空放大磁鐵 這位建築師在山屋「練功」6年

聯合報 / 記者何定照
建築師邱文傑擷取鐵皮屋、屋頂平台、鷹架、騎樓、混合共生等巷弄文化特色，突顯台灣建築獨特性。圖為他在山屋頂樓，對面就是許多鐵皮屋。記者何定照／攝影
建築師邱文傑擷取鐵皮屋、屋頂平台、鷹架、騎樓、混合共生等巷弄文化特色，突顯台灣建築獨特性。圖為他在山屋頂樓，對面就是許多鐵皮屋。記者何定照／攝影

建築師邱文傑一直有個狂想：在台灣天空放塊巨大磁鐵，把所有頂樓鐵皮屋吸上去，進到熔化爐，鍛鑄成鋼板與條柱，重新蓋成擁有廣闊瞭望台的屋子，還給屋頂一片乾淨天空。甫獲台灣建築獎佳作的芝山山屋，正是他擷取鐵皮屋、屋頂平台、鷹架、騎樓、混合共生等巷弄文化特色，突顯台灣建築獨特性。

在山屋興建期潛心「練功」六年，邱文傑關節彷彿打通。「山屋是我的轉捩點！」邱文傑說，山屋後，他有五、六個作品將面世，都結合他心目中的台灣建築獨特性：有如華麗鷹架的中國醫藥大學行政大樓；融合騎樓等概念的華山文創園區新建案；表現混合共生概念的基隆「山海城串聯再造計畫」。

他期待，台灣在中華閩南、西方現代等建築外，走出自己的路。「台灣巷弄文化、臨時性建築，過去難以放入現代建築來談，但我從小在這樣的養分生長，總覺得可以把這當作是創作源頭。」

建築 文創 基隆

延伸閱讀

瑞芳巨石衝破鐵皮屋 住戶直呼：不敢住了

影／苗栗卓蘭大火波及5棟 2棟內部付之一炬

新營鐵皮屋惡火竄濃煙 身障者受困成焦屍

苗栗野火延燒鐵皮屋付之一炬 沒有人傷亡

相關新聞

南迴鐵路電氣化今通車 他帶帳篷睡2天買到1號紀念票

台鐵環島鐵路電氣化路網的「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站，今天正式通車營運，普悠瑪及推拉式自強號投入營運，台灣鐵路運輸...

南港往基隆區間車竟晚2小時 旅客跳腳台鐵曝原因

有旅客向本報投訴，中午12時08分在南港站搭車時發現，往基隆區間車竟晚2小時，氣到跳腳。對此，台鐵表示與上午號誌故障有關...

全國34處高風險大規模崩塌 雨量破600毫米將發國家警報

2009年小林村遭莫拉克風災重創滅村，為防悲劇再發生，農委會水保局過去四年列出34個風險最大、活動最多的地區作基礎研究，...

影／男為強身吃「日日春」草藥粉1個月 肝指數飆高22倍

43歲吳姓男子沒罹患任何病毒性肝炎、酒精性肝炎，但GOT肝功指數卻居高不下，到豐原醫院治療，住院期間醫師詢問病史時發現，...

2021連假如何請假、出遊玩法完美攻略表 春節這樣請可休16天CP值最高！

2020來到最後一個月，這一年發生許多大事，終於即將邁入新的一年，許多上班族關心的就是「會有多少連假可以放？」，依據行政院人事總局公布2021年「政府行政機關辦公日曆表」，聯合新聞網整理出「2021連續假期完美請假攻略表」，善用特休假搭配國定連續假日請假技巧，最多可以爽放16天長假

台鐵大肚溪南側號誌故障已修復 誤點最久達2小時

台鐵位於位在大肚溪南側的號誌站，今天上午7時40分許發生號誌故障，造成台鐵山線及海線南下北上受嚴重影響，誤點最久的約有兩...

「戴上護國神山」 台灣之美百岳時尚口罩新上市

口罩是防護用品，也成時尚搭配品，聚茂生技公司首創以台灣百岳為主題的口罩，設計玉山、雪山、奇萊山、南湖大山、武陵四秀等10...

快搶！過年離島航線第二波加班機 29日下午6時開賣

為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，已針對目前需求較高航線規畫第二波加班機，並將於29日（二）下午6時...

禮物為什麼要丟進襪子？聖誕老人的原型原來是他？

「聖誕老人進城了」「平安夜、聖善夜」……12月中旬起，聖誕氣氛充滿了愛與歡樂。本文聚焦包括聖誕老人原型在內的幾個藝術創作，看它們如何講述關於宗教的、淑世的、充滿人文關懷的動人故事。

想在台灣天空放大磁鐵 這位建築師在山屋「練功」6年

建築師邱文傑一直有個狂想：在台灣天空放塊巨大磁鐵，把所有頂樓鐵皮屋吸上去，進到熔化爐，鍛鑄成鋼板與條柱，重新蓋成擁有廣闊...

傳大陸出版品郵寄台灣 需先向文化部申請

資深媒體人、歷史文化工作者徐宗懋近日在媒體撰文表示，大陸出版社定期寄給他雜誌，要事先向文化部申請，他拿到批准函才能向海關...

影／2.5歲女娃尿布有血多處瘀青嚇壞保母！原來是罕病

中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師蘇旻昱今天分享，二歲半的女娃二周前保母換尿布時，發現尿布上面都是血，家長急忙送急診...

熱門新聞

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

染疫機師逛天母百貨 SOGO：今下午5點提早打烊消毒

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

周三全台有雨 周四冷空氣到 跨年恐迎入冬首波冷氣團

忙起來沒日沒夜！哪些生肖老闆是「超級工作狂」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。