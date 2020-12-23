「戴上護國神山」 台灣之美百岳時尚口罩新上市

口罩是防護用品，也成時尚搭配品，聚茂生技公司首創以台灣百岳為主題的口罩，設計玉山、雪山、奇萊山、南湖大山、武陵四秀等10種手繪百岳口罩限量上市，有民眾搶先訂購，要在元旦也戴上台灣百岳口罩出遊，給自己一個新年好心情。

聚茂公司總經理賴明毅說，口罩守護著台灣，就像台灣的護國神山玉山一樣，守護著大家，因此聚茂以玉山為主題將山岳手繪刻劃在口罩上，紀念著這一年台灣成功地對抗新冠疫情年代，目前限量20萬個，已被預訂一半。

而疫情期間也越來越多人走向戶外，登山成為近來相當熱門的活動「台灣之美百岳口罩系列」就是要推廣台灣百岳美麗景色，也能成為寄到國外的美麗實用小禮物，獻上新的一年最溫暖的祝福，讓國際友人知道台灣百岳之美。

資深協理賴淑茵說，聚茂旗下口罩品牌「艾司鉄克」生產的台灣百岳口罩共有10種綜合款式，一次滿足消費者少量多樣需求，特別挑選台灣百岳中最讓人耳熟能詳的山岳，包括玉山、雪山、奇萊山、南湖大山、武陵四秀、中橫四辣、大霸尖山、嘉明湖、合歡山及南橫三星等，口罩的信封包裝有兩款設計，有喜氣紅「登峰造極」款以玉山為主題，大地綠「湖光山色」款則以武陵四秀為主題。