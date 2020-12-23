全國34處高風險大規模崩塌 雨量破600毫米將發國家警報

2009年小林村遭莫拉克風災重創滅村，為防悲劇再發生，農委會水保局過去四年列出34個風險最大、活動最多的地區作基礎研究，發現日累積雨量只要接近1000毫米就可能發生大規模崩塌，明年將納入防災應變準作業程序，只要累積雨量達到600至700毫米，就會發布國家警報，讓民眾有5至6小時可以準備撤離。

水保局近年透過科技系統掃視全台，找出9848個大規模崩塌潛在地區，其中229個地區有住家、道路及橋梁，需要列為優先保全對象，並耗費34億元經費研究，找出34個風險最大的地區作基礎調查及疏散撤離基準，今天舉辦大規模崩塌防減災成果發表會。

水保局長李鎮洋表示，目前研究發現，日累積雨量只要接近1000毫米就會發生大規模崩塌，為了提早疏散撤離，未來會大概提早5至6小時，日累積雨量達到600到700毫米時，就會開始發布國家警報，到了1000毫米就會進一步發布紅色警報，建議民眾疏散撤離。

李鎮洋說，34個高風險地區主要在八八風災、921大地震附近等中南部地區，北部則有新竹縣尖石鄉、五峰鄉，明年都會納入防災應變體系，只要發生土石流或大規模崩塌，都會收到國家警報。

農委會主委陳吉仲表示，大規模崩塌風險地區共有229處，水保局有列優先順序，已先完成34處的研究，主要是針對民眾居住、產業相關地點優先辦理，未來如果要避免天災、強降雨、地震，最好方式就是做好水土保持工作，先前台鐵發生走山事件，也讓外界更清楚水土保持的重要性，否則會影響人民生命財產、經濟活動及交通運輸。