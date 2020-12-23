影／2.5歲女娃尿布有血多處瘀青嚇壞保母！原來是罕病

中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師蘇旻昱今天分享，二歲半的女娃二周前保母換尿布時，發現尿布上面都是血，家長急忙送急診，發現女娃身上多處瘀青，甚至手臂有腫脹血塊；院方以不能排除外力因素請社工師陪同就醫，後經婦產科醫師檢查確認陰部無外傷後，轉介至兒童血液腫瘤科，診斷為罕病「狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群」，女娃經住院治療後，狀況改善出院，定期在門診追蹤。

中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師蘇旻昱說，狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群為罕見疾病，此疾病為身體產生抗體攻擊凝血相關的因子，干擾身體內血液凝固的平衡，因而導致易出血栓塞。

蘇旻昱說明，兒童族群中，約有一半是感染後造成暫時性的凝血問題，多數病人在三個月之內會痊癒。但也有將近四成的病人，其實是原本有自體免疫性疾，例如紅斑性狼瘡。因此需要定期追蹤此病症是否緩解，並追蹤是否有自體免疫性疾病或者及他原因導致狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群。

蘇旻昱指出，狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群患者出血情況差異性大，有的孩童只有稍微瘀青，之後沒有使用藥物便可自然恢復。也有的像此案例二歲半的女娃，有較嚴重的流血，需要藥物介入治療。