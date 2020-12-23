石門水庫有進帳 桃園停灌面積延至1月5日公布

水情吃緊，影響明年一期稻作灌溉，農委會主委陳吉仲今天表示，下周二與經濟部召開水情會議後，將宣布新竹、苗栗、台中的停灌面積，至於桃園部分，因為石門水庫蓄水量現在超過67%，雨量有機會讓停灌面積減少，預計延後至1月5日才會公布停灌面積。

陳吉仲今天出席水保局舉辦的大規模崩塌防減災成果發表會時表示，下周二將宣布新竹、苗栗、台中停灌面積，新竹的寶山水庫蓄水量只剩10幾%，農業用水完全不夠，現在正在根據水庫可以供給的農業用水，計算、規畫可能的停灌面積，預計下周二就會宣布。

陳吉仲說，由於石門水庫蓄水量超過67%，水量接近1億3千萬公噸，「看起來雨量期待有機會讓一些地區、桃園地區的停灌面積減少」，因此1月5日才會宣布停灌相關事宜。