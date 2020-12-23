扁桃腺腫痛不可忽視 護理師：有症狀要趕緊就醫

扁桃腺腫在小孩或成年人身上都很常見，衛生福利部桃園醫院護理師張嘉宴日前收治一名54歲男病患，患者指出自己多次反覆扁桃腺發炎，現在常出現打鼾、張口呼吸、呼吸中止的問題，決定要入院開刀治療，她提醒，有症狀要趕緊就醫診治，另外，術後護理相當重要。

張嘉宴表示，扁桃腺是位於口咽兩側的淋巴組織，常因為受到細菌感染會造成扁桃腺腫大疼痛，也可稱為扁桃腺炎。就醫診治可由醫師經由喉頭拭子培養或快速鏈球菌抗原測試，通常由鏈球菌感染居多。

談及治療扁桃腺腫的藥物，張嘉宴說，在發燒超過48至72小時或有持續性的全身不適時就給予抗生素；解熱症痛劑，用於發燒、疼痛不適時，以減輕症狀，如自費的喉嚨噴劑（Difflam Forte）；另外還可以使用止血針（Transamin）。

張嘉宴指出，出現以下症狀需手術治療，包括一年發作4次以上、每次超過7天，或者慢性發炎、腫大會影響呼吸、吞嚥或說話功能、頸部淋巴腺持續腫大、扁桃腺過度腫大影響周圍器官，如滲出性中耳炎、耳痛、聽力受損，另外還有因長期慢性發炎，通常有滲出物流出而引起口臭或慢性咽喉炎的症狀，或疑似扁桃腺腫瘤。

至於術後照護部分，張嘉宴提醒，冰敷兩側上頸部需24小時，以減輕疼痛及止血，要禁食6小時，冷流（冰淇淋、奶昔）、半流（豆腐、麵）、軟食（魚、粥），避免吃過燙、辛辣、堅硬或太大塊的食物，此外，勿用力咳嗽以防出血，手術後咳出含血液黏液是正常現象，若不斷有鮮血咳出，立即告知護理人員。