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2千元雙城+兩晚！冨驛酒店集團「優惠再享買一送一」
受新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局統計去年1~10月來台國際觀光客由973萬人次，來到今年1~10月僅剩133.4萬人次，較去年同期大減86.28％，台灣富驛酒店集團行銷業務部資深副總經理李奇儒表示，受疫情影響，以往台北市旅館業仰賴的主力為港、澳、陸、日、韓等國際旅遊市場，觀光局統計數字顯示銳減587.2萬人次、高達88.93%；只能搶進國旅優惠提升住房率。
日前台北市政府宣布推出「台北加碼GO」安心旅遊3.0補助，台北富驛時尚酒店計畫提前「台北加碼Go│買一送一」，搶訂優惠周日至周四入住雙人房2,999+10%起，最高可折抵1,000元以外，還可搭配FX旅宿家聯盟酒店五選一(平日雙人房乙晚)。
選項包括：高雄富驛商旅(送早餐)，台北富驛時尚酒店(不含早餐)，花蓮洄瀾窩(送早餐)，清境西雅圖璀璨雙城(含早餐)平日雙人房，新北市麗京棧酒店(送早餐)等五擇一。相當於獲台北市政府補助後，3天2夜1,999元+10%就可入住台北酒店，再搭配花蓮、清境、高雄、新北等計畫「雙城遊」。
此外，加入富驛旅宿家會員，可再享9折優惠及點數累積。搶訂日期自即日起至明年1月15日(使用補助限入住台北富驛時尚酒店/台北市府名額限定均以入住時確認為準)。相關優惠訊息可查：http://www.fxhotels.com.tw/，或電洽FX旅宿家聯盟酒店服務中心：02-5572-0777分機1664/1665/1683。
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