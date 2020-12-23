不畏疫情！脊椎醫學有AI加持 體態檢測照相機遠端找病灶

僑光科大AI團隊與美國Palmer脊骨神經醫學博士林國偉產學合作，開發AI體態檢測相機，獲得經濟部工業局A I G O計劃辦公室評比優等。減少評估時間、提高確診率，還可提供遠端看診，疫情期間避免到醫院診所。

林國偉是台灣大學生命科學系畢業，取得美國Palmer脊骨神經醫學博士學位丶美國脊骨神經科檢定合格，在華盛頓執業脊醫，回到家鄉豐原服務多年。

林國偉指出，要找出脊骨神經患者的病因，醫師往往只能靠目測丶觸及檢查，現在產學合作，研發出AI體態檢測相機，透過照相，電腦掌握身體數據，對症治療，減少漫長的評估時間，降低病人痛苦。

林國偉指出，脊椎相關醫學有不同的方式評估脊椎的壓力方向或程度，但臨床上，一般診所鮮能負擔得起精密且昂貴的檢測儀器，所以目前多靠人為判斷。

林國偉表示，在台灣走脊骨神經醫學這條路，十分艱辛，因缺乏資源且大眾還不明白這塊領域，為了使檢測結果紀錄更科學、更客觀，他不斷嘗試引進各種先進設備，但現實是設備要價不斐，醫師通常只需要一部分小功能，卻需要花大錢買整座儀器，難以負擔。

林國偉藉經濟部工業局舉辦AIGO產業出題/人才解題競賽，他把遇到的難題登錄，沒想到順利媒合到僑光科技大學8927 AI Lab協助解題。

僑光科大助理教授陳紀翰表示「AIGO的本意是給予學界或新創團隊資源，解決產業面臨的AI問題」林博士擁有醫學專業知識，僑光團隊有AI技術，一拍即合。

花了3個月，雙方頻繁溝通開發產品，林國偉指導人體體態、肌肉、神經方面的醫學專業知識，解題團隊據此開發「AI體態檢測相機」兼具AI視覺檢測、履歷建置、人體姿態3D模型重建。另可遠端看診、增加姿勢評估的準確率、降低評估的時間，節省看診時間且防疫，在台灣脊椎保健的領域中 打開一個從未看見的道路。

「 AI體態檢測相機」今年獲經濟部工業局 AIGO 計畫辦公室評比優等獎，頒發60萬獎金。陳紀翰表示，這項計畫讓讓學校研究室獲得與產業合作的機會，新創產業客製化，對新創團隊來說，往前邁進一大步。

疫情關係，世界各國很多診所無法幫病人看診，A I體態檢測相機可用於遠端看診、建立履歷的研究，對後疫情國際病例交流趨勢頗有幫助 。