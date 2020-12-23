快搶！過年離島航線第二波加班機 29日下午6時開賣

為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，已針對目前需求較高航線規畫第二波加班機，並將於29日（二）下午6時至8時統一開放訂位。

民航局表示，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

明年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）前已分別於12月8日至10日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機。

民航局說，該次金門航線提供7560個座位數，澎湖航線提供9460個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供1萬7300個座位數。

民航局說，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月29日訂票者，應於12月31日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，該次春節假期，於尖峰時段2月6日至13日台灣出發往離島方向，以及2月13日至2月17日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局說，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，惟離峰時段及方向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

民航局說，航空公司已針對反向（如節前離島往本島方向）機票提供優惠，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。