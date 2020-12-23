影／台印今協商移工零付費 勞長重申：不接受片面實施

台灣與印尼雙方今上午11點預計就移工零付費政策展開視訊協商會議，勞動部長許銘春今重申，就我國立場，完全不能接受印方片面實施，依先前雙邊論壇結論，任何制度或政策變動都須先經過雙方協商，至於今天的會議結果，勞動部會向社會大眾報告，但預計不太可能一次就完成協商。

許銘春今至立法院衛環委員會進行強化仲介公司管理照護移工及勞動基金檢討報告。針對台印雙方今天將就移工零付費議題展開協商，許銘春於會前受訪表示，肯定印尼政府誠意，應我方要求正式參加工作會議，希望若有任何規定變動，能夠先取得共識再實施。

許銘春說，會議將在今天台灣時間早上11點至下午1點舉行，由勞動部常務次長林三貴主持，會議預估兩小時。她還說，該議題不太可能一次就談完，今天先展開第一次協商，有必要還會繼續召開。

許銘春表示，勞動部已規劃好各項配套，將視討論結果有所因應，但因牽涉外交談判問題，無法現在公開說明，但請所有有看護工需求的家庭放心，除了印尼，還有其他來源國的移工可以聘雇，台灣也正在開闢新的移工來源國。

她強調，我方立場完全不能接受印方片面實施零付費政策，依先前的台印雙邊論壇結論，任何制度或政策變動都需先經過協商、取得共識再實施。

至於勞動基金弊案，許銘春重申，此次是勞動部主動發現勞金局國內投資組前組長游迺文異常後移送廉政署，勞動部也會配合檢調調查，此外，勞動部也已檢討內控機制，提出投資流程、作業規範、監督管控、廉政措施四大面向、 12項強化措施， 明年1月就會正式實施。