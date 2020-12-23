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南迴電氣化行車時間縮短？營運首日旅客發現有班次更慢
南迴鐵路電氣化後，今天更改班表正式營運，旅客普遍覺得路程中比較舒適，行車的噪音明顯降低，也沒有任何油味。不過有旅客楊欽傳說，他訂票時發現部分班次縮短的時間不到政府所說的半小時，甚至部分班次行車時間還被拉長。
雖然不是假日，依然有不少民眾搭車到台東，多數民眾表示車上多數時間在休息，所以沒有注意電氣化前後的改變，只覺得抵達的時間上比較快，但早上班次有稍微誤點，路程縮短感覺不強烈。
「不曉得是錯覺還是看錯」，楊欽傳發現，班表上每天第一班從新左營開往台東的自強號行車時間只減少2分鐘，中午前的班次中，似乎只有自強303次改成普悠瑪303次和莒光701次明顯縮短半小時左右車程，其他班次看起來時間變化不太多。
另有乘客則表示，既然南迴鐵路已經電氣化，應該考慮早晚至少要各有一班比照花東線跳站通行，目前只有上午的普悠瑪從屏東站後直達知本站，其他班次依然會停靠大武、太麻里等站，甚至有的自強號連林邊、枋寮都停，「這只是讓乘客買自強號的票，享受莒光號的服務吧？」
他們另發現過去無論太魯閣和普悠瑪和一般自強號票價都相同，如今南迴普悠瑪的票價比自強號多11元，現行的優惠票價也只差6元，似乎開始顯現普悠瑪和一般自強號的差異，只是北迴線歌者價格依然相同，「這是另一種的一國兩制？」
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