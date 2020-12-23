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4縣市大雨特報 鄭明典示警「跨年冷氣團」：入冬最顯著
受到東北季風影響，中央氣象局已針對四縣市大雨特報。另外氣象局長鄭明典也在臉書示警跨年「冷氣團」，屆時水氣跟低溫都有，可能是入冬以來最顯著的一波。
氣象局說稍早針對新北市、基隆市、宜蘭縣和台東縣發布大雨特報。受到東北季風影響，今（２３）日基隆北海岸、宜蘭及台東縣地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。
至於外界關心的跨年天氣，鄭明典在臉書上表示，30日和明年1月1日受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區容易下雨，其他地區為多雲到晴。
鄭明典說，此冷空氣可能是今年入冬以來最顯著的一波，只是冷空氣強度及水氣多寡仍有調整空間，請隨時留意最新天氣資訊。
鄭明典強調，這是大天氣系統的移動，可預報度高，水氣和低溫條件都有，值得先提醒。
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