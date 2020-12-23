吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天東北季風報到，周五聖誕節起轉為乾冷。下周四、五跨年時入冬最強冷空氣到，北台灣都會區10度以下，其他平地低溫可能下探6度，不排除達到寒流等級，但還要觀察。

吳德榮說，今晨中層雲系移入，回波不強範圍大，已為各地帶來降雨。冷空氣略減弱，亦無輻射冷卻，各地最低氣溫明顯回升，大約3、4度。

截至5時最低氣溫，北部約在17度左右（新北五股區16.9度），中部約17度（南投中寮鄉16.7度），南部約17度（台南白河區17.4度），東部約17度（花蓮萬榮鄉17.0度）。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日南海的中層水氣再移入，各地有局部降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。各地低溫回升，但雲量多、高溫略降，日夜溫差縮小；北台灣濕涼，其他地區亦稍涼。

各區平地氣溫如下：北部17至21度、中部17至23度、南部17至24度、東部17至24度。

吳德榮說，明東北季風南下，低溫下降；清晨新竹以北有雨，白天起降雨範圍縮小，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南則轉為晴時多雲。

吳德榮表示，最新模式模擬的結果，已與「北台連續濕冷至明年」的情境，大相逕庭，因為周五起將有連續5天大多晴朗穩定的天氣。

吳德榮說，周五西半部晴時多雲，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。周六、下周日各地晴朗穩定、溫暖舒適早晚涼。下周一一小股偏乾的東北風南下，各地仍晴時多雲，僅北海岸及東北部雲量略增、有零星少量飄雨的機率。下週一下午起至周二各地晴朗穩定、溫暖舒適早晚涼。

吳德榮表示，最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式皆模擬，下周三( 30日)鋒面通過、入冬最強的超強冷空氣隨之南下，氣溫遽降，愈晚愈寒冷。

吳德榮說，下周四、五（31、1日）氣溫極低，但轉極乾冷。歐、美模式模擬的強度，北台灣都會區的最低氣溫皆能降至10度以下，其他平地最低氣溫更可降至6、7度左右。

他表示，由於是期末的模擬，有不確定性！模式是否會調弱而僅只符合「強烈大陸冷氣團」的定義？還是會維持或調強而符合「寒流」的定義？應持續觀察。