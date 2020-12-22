抽到地獄聖誕交換禮物 他淡定從高雄抱「小黃柱」上路

聖誕節最有趣的聚會交換禮物橋段，是幾乎每個人都會參與的社交活動，馬克杯和護手霜常被列入最不想收到禮物之一，不過近日有一男子抽到「地獄」交換禮物「小黃柱」，讓目擊路人忍不住上前詢問「在哪裡買的？」，對方則異常淡定讓他笑爆，網友們也紛紛說「太鬧」。

目擊網友昨（22）日在「Dcard」發文，「在火車站發現一個男生抱著這個的故事」，描述自己從高雄火車站要回嘉義時，看到一名男子大腿上抱著一根馬路「小黃柱」，在月台坐下來後，發現那男生似乎覺得放腿上佔空間，於是改立在地上，「我真的太好奇就鼓起勇氣去問他到底在哪裡買的，他說這是交換禮物，而且還有附螺絲，還特地從包包拿出螺絲給我看」。

目擊網友表示，原本有猜到是對方的交換禮物，「但是他的氣場淡定到我以為他真的要買回去修柱子，一路上他就這樣提著這根走到火車站真的很鬧」，並向大家解釋拍照前都有經過當事人許可，開玩笑地說「你各位看完應該知道聖誕節可以怎麼送了吧」。

大家紛紛笑稱「換到的可以加入鬼殺隊了，車柱」、有人建議「之後他去演唱會就可以帶這個」，網友想起前些年有「好像有人送過三角錐」，還有人分享「我還收過斗笠跟蓑衣」，甚至有人解釋「那個小黃柱的名稱叫做『回復型防撞桿』不過還有很多講法，一隻大約600」，網路上很多地方都有賣。