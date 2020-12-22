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新冠疫苗爭奪戰：疫苗接種順序，誰不OK誰先用？

本土案例再現…北市大眾運輸防疫出招 違者最高罰萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
疫情再度拉警報，北市公共運輸加強防疫作業。聯合報系資料照
疫情再度拉警報，北市公共運輸加強防疫作業。聯合報系資料照

長榮紐籍機師案765由於多次值勤未帶口罩、頻頻咳嗽，截至目前已經傳染給兩個機師，還有一個廣明女員工，導致本土253天零確診破功，甚至在台北天母新光三越及SOGO、南崁好市多等大型公共場所趴趴走。疫情再度拉警報，北市公運處表示，已要求運輸業相關人員嚴格落實防疫作業，也呼籲民眾乘車戴口罩，違者將罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

北市交通局及公運處已再次要求運輸業者站務人員、駕駛員每日量測體溫、營駛中全程戴口罩，以及做好車輛內部清潔消毒工作，提供安全的搭乘空間。

公運處指出，12月1日秋冬防疫專案啟動後，民眾進入大眾運輸等八大類場所時，應強制要求配戴口罩，未依規定且經勸導不聽者除將拒載外，也會依違反「傳染病防治法」第37條第1項第6款規定，裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

公運處表示，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免傳染風險，民眾搭車時勁量不要交談，並盡可能保持適當社交距離，減少病從口入機會，保障自己與他人健康，若有發燒或呼吸道症狀（咳嗽）者，需前往醫院就診，切勿搭乘大眾運輸工具並做好個人防護措施。

口罩 機師 咳嗽 新冠肺炎

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