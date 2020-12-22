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明全台有雨周四又有冷空氣到 跨年恐迎入冬首波冷氣團
又繼續下雨！中央氣象局說，今天晚上到明天有道鋒面形成並通過，各地有雨，周四則迎來下一波東北季風，周日另一道鋒面通過，下周二則還有再一波東北季風，一路影響到跨年甚至明年，甚至將成為入冬首波大陸冷氣團。
氣象局說，明天各地有降雨情形，中部以北跟東半部降雨較為明顯，南部零星降雨。周四到周五東北季風影響，周四大台北地區跟東半部還是有局部降雨，中南部山區零星降雨，周五聖誕節剩東半部跟大台北東側有降雨。
周六東半部有零星降雨，周日另一個鋒面通過，影響下周一、二，北部、東半部有雨。下周二還有另一波東北季風影響，預計下周三30日可以來到大陸冷氣團等級，可能還會影響到跨年，不過實際強度、最低溫跟水氣何時增強，都還要再評估。
氣象局說，未來一周氣溫沒有太大變化，明天冷空氣還沒南下，溫度跟今天差不多，各地低溫17到19度，高溫20到24度。周四、周五東北季風增強跟影響，強度跟前一波冷空氣差不多，北台灣低溫15到16度，其他地區17到19度，空曠地區13到14度；高溫北台灣不超過20度，花東23到25度，中南部25到27度。
至於下雪機率，氣象局說明天、周四水氣較多，玉山低溫如果有到可能會下雪，周四以後水氣就減少。另外周日前東半部跟恆春半島都要留意長浪發生。
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