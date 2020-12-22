冬至過後「三九貼」 中醫應用古人智慧減緩上呼吸道過敏

冬至過後，今天起（22日是中醫「三九貼」開始的第一天，彰化醫院中醫師指出，「三九貼」是傳統醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，每隔9天一次在穴位敷貼中藥，要貼3次，改善過敏、氣喘和容易感冒的體質。

32歲李姓病人每到秋冬季節轉換之際，鼻過敏症狀就加重，嚴重鼻塞時頭暈腦脹，去年到衛福部彰化醫院接受「三九貼」治療，今年她的鼻過敏症狀明顯好轉，今天回院進行第二年的「三九貼」。41歲的楊姓病患小時候就有過敏性鼻炎，節氣變化期間，起床後猛打噴嚏，1天用完1包衛生紙如家常便飯，他看到朋友「三九貼」療效不錯，今天到院治療。

彰化醫院中醫師梁惠宇表示，時序入冬，因呼吸道不適到中醫門診就醫的病人明顯變多，其中以鼻過敏、氣喘、反覆感冒的患者最常見，或許可嘗試老祖宗智慧，用「三九貼」改善不適，所謂「三九貼」從冬至的次日算起（今年為12月22日），每9日一數，在穴位敷貼中藥，療程貼3次，所以稱為「三九貼」，現代人要工作，較難配合，其實只要在冬至後的1個月內做3次至4次的中藥敷貼，可有一定療效。

「三九貼」常用的藥材為溫補、通經、散寒、平喘的藥物，例如甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、乾薑等，研成粉末後調入薑汁做成藥餅小顆粒，敷貼6至10個於大椎、肺俞、膏肓、定喘、脾俞、腎俞等穴位上，透過皮膚吸收，持續對穴位產生化學性、熱性刺激，促進血脈運行、通經入絡，以達到溫經散寒、活血通脈與調節臟腑功能的效果，因而提高抗過敏能力。