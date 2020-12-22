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南迴「藍皮普快」今發末班車後停駛 明年4月改裝上路
全台僅存每天往返台東新站至屏東枋寮站的「藍皮普快」車，因南迴鐵路電氣化明天正式改點營運停駛，今天下午台東開出末班車，吸引大批民眾及鐵道迷搶搭、拍照留念。台鐵表示，車廂改裝後，預計最快明年4月重新上路。
「這是台鐵老兵，想看他最後一面的風采！」陳姓鐵道迷說，藍皮普快車是很多人的共同記憶，現在只剩南迴線還有他的身影繼續服務旅人，明天就要停駛了，當然捨不得，他今天特地從台北下來台東，就是要看看這位老朋友。
藍皮普快車，最大特色就是可開窗，沒有冷氣，天氣熱時只能吹電扇，加上車廂藍色的外觀，跑在景色優美的南迴線上，顯得相當醒目和滿滿的懷舊復古風，雖然只有6節車廂，但每次發車總是吸引民眾搭乘，年輕人嘗鮮，中老年人懷舊。
而隨著南迴鐵路電氣化完工通車，柴油車頭的藍皮普快也不得不功成身退，明天南迴線正式改點營運，藍皮普快今天最後末班車4點半從台東新站發車，抵達目的地屏東枋寮站後停駛。不少民眾和鐵道迷把握最後機會，擠滿台東新站月台搶搭、拍照留念。
「再會啦！藍皮普快。」住新竹的67歲林姓爺爺說，另一半就是在普快車追到的，讀高中時每天都搭普快上下學，他在火車上拿情書給太太，就這樣認識到結婚生子，很甜美的回憶，聽說普快停駛，就來重溫舊夢。
台鐵打算將藍皮火車進廠改裝為「藍皮解憂號」觀光列車，以形狀、顏色、味道和記憶等4大原則為改裝方向，預計最快明年4月重新上路；上路形式以套裝行程為主，細節前還在規劃，敬請民眾與鐵道迷期待。
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