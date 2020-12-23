新車上市創新行銷 完美結合慈善公益 TOYOTA COROLLA CROSS彩繪稻田收割公益捐贈稻米6,000公斤

2020年10月TOYOTA推出年度最重要新車COROLLA CROSS，導入全新創意行銷，延伸車款「跨界」精神，特別與花蓮在地小農「務農夫婦」合作，以創意彩繪稻田的方式，展現全新宣傳視覺感受，並引起各界熱烈討論，同時彩繪稻田經過三個月生長，於11月收割，TOYOTA結合公益，將收成後的6,000公斤稻米捐贈給台灣全民食物銀行，於12月17日，假台灣全民食物銀行舉辦6,000公斤稻米捐贈儀式，提供給有需要的組織及單位，在發表新車的同時，也支持在地農民並回饋社會，將新車發表、創意行銷與社會公益完美結合。

圖／和泰汽車 提供

和泰汽車TOYOTA車輛營業本部劉傳宏本部長(左五)、台灣全民食物銀行劉露霞秘書長(右四) 與受贈單位(其他七位)於稻米捐贈儀式合影。 圖／和泰汽車 提供

長期關注公益，創意行銷中回饋社會

全新COROLLA CROSS是TOYOTA於2020年度最重要、最受市場注目新車，上市前夕，TOYOTA總代理和泰汽車行銷團隊費盡心思，以希望媒體試駕全新COROLLA CROSS能在明媚風光的花蓮馳騁開始發想，聯想出本次彩繪農田概念，最終與花蓮在地小農「務農夫婦」合作，以創意彩繪稻田的方式，透過黑色、白色、綠色三種顏色水稻，將COROLLA CROSS的車型樣貌種植在玉里的農地上，象徵 COROLLA CROSS在台灣土地上落地生根，更順而在彩繪稻田收成後，將收成的6,000公斤稻米分裝為200袋，先捐贈給台灣全民食物銀行，再透過食物銀行轉贈給環宇國際文教基金會、台灣國際約瑟糧倉、台中市原住民食物銀行、好牧人全人關懷協會、台中市西川社區發展協會、嘉義市培元長青關懷協會、及海口人社區經營協會等7個社福機構，幫助全台各地弱勢團體。

經詢問下，才知道台灣弱勢團體所需糧食量遠超過想像，非常需要各界捐贈幫助，才能讓社會上的弱勢族群得到足夠幫助，本次TOYOTA捐贈6,000公斤稻米，讓上述慈善團體在疫情與寒冬影響下得到了一場及時雨，TOYOTA也希望藉此捐贈活動拋磚引玉，讓更多人關注幫助弱勢的公益活動。而本次合作的台灣全民食物銀行，成立於2011年，長期以組織對組織的運作方式，將勸募的食物無償轉贈給全台灣合作將近200家中小型社福機構；迄今為全台唯一獲國際食銀組織認證合格的食物銀行。

在此之前，TOYOTA長期關注社會議題，陸續推出包括：一車一樹、玩具愛分享等公益活動，多年來廣受好評，在取之社會還於社會的概念下，TOYOTA在這回創新結合新車上市、彩繪農田與稻米慈善捐贈之三位一體全新概念活動後，未來亦將持續發想不同地創意行銷與慈善公益活動，也不排斥與各行各業合作，同步展現不同產業價值與特色，也藉由不同領域的跨界合作，展現自COROLLA CROSS所衍生的全新跨界生活。

創意彩繪稻田透過黑色、白色、綠色三種顏色水稻，象徵 COROLLA CROSS在台灣土地上落地生根。 圖／和泰汽車 提供

最貼近消費者需求

COROLLA CROSS締造破紀錄銷售佳績

在創意地行銷與合乎台灣消費者需求之產品的相輔相成下，COROLLA CROSS上市後創下驚人銷售成績，其中在11月領牌數更高達5,319台，締造SUV級距單月領牌新高紀錄 (歷史紀錄為2020年1月：TOYOTA RAV4領牌4,089台)。其中油電款銷售1,800台，占比34%。

而COROLLA CROSS也是同級車中唯一提供消費者1.8L HYBRID及1.8L汽油雙動力選擇的車系，其中 HYBRID版搭載1.8L直列四汽缸HYBRID引擎及E-CVT電子控制無段變速系統，最大綜效馬力達122匹，並且具有21.9km/l 的一級油耗表現，兼具環保省油與操控樂趣。而汽油版則導入1.8L直列四汽缸汽油引擎，搭配Super CVT-i 無段變速系統附7速手自排功能，最大140匹馬力及17.5kg-m的扭力峰值，不僅動力充沛、加速線性流暢無頓挫，也擁有14.5km/l的油耗表現。雙動力選擇的提供，將滿足不同消費者的駕馭需求。

COROLLA CROSS以Urban Toughness為設計概念，強調在都會風格中，保有SUV強悍與大器的風格。車頭採用TOYOTA 新世代SUV家族的雙梯型設計語彙，以放大的進氣壩凸顯大器質感。LED Bi-Beam頭燈(汽油尊爵、HYBRID尊爵以上)擁有搶眼的類燈眉日行燈設計，勾勒出俐落動感的都會風貌。 圖／和泰汽車 提供

COROLLA CROSS是同級車中唯一提供消費者1.8L HYBRID及1.8L汽油雙動力選擇的車系。 圖／和泰汽車 提供

後車廂487公升的超大置物空間，以及實用便利的足踢感應式電動尾門(HYBRID旗艦)，使COROLLA CROSS成為生活最貼心的好幫手。 圖／和泰汽車 提供

COROLLA CROSS內裝大量採用皮質及軟質材質，並依等級搭配7吋MID數位式儀錶板、TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統8吋Wi-Fi主機、環艙氣氛照明，以及駕駛座8向電動調整座椅等多項科技與舒適配備增添座艙質感。 圖／和泰汽車 提供

除了雙動力選擇，適切地尺碼貼近台灣用車環境，並且提供充足車內空間與完善配備，呼應台灣消費者對SUV的需求：此外，當前消費者最在乎的安全部分，COROLLA CROSS全車系搭載TOYOTA Safety Sense主動安全防護系統(包含ACC主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統及AHB智慧型遠光燈自動切換系統)、VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、HAC上坡起步輔助系統、ACA主動過彎輔助系統及7SRS氣囊，另搭載BSM盲點偵測警示系統(汽油尊爵、HYBRID尊爵以上)、PVM環景影像輔助系統(HYBRID旗艦)等最高32項主被動安全配備，此外，COROLLA CROSS也採用新世代高剛性車體，藉由雙環狀車體結構、一體式側面加強板、高密度焊點車體及整車最高採用1,620MPa等級超高張力鋼材，大幅提升車輛結構強度，當遭遇外部衝擊時，提供車室最佳的安全守護。

TOYOTA未來除了持續引進符合顧客需求的車款之外，同時也兼顧關懷社會，無論是公益結合，或是幫助弱勢團體，將繼續以更多元的方式回饋社會。