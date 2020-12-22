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推廣稻田轉作蕎麥 青農「小劍劍」：收入比水稻好
為提升稻米品質及維護農田地力，農糧署鼓勵水旱田輪作，玉里鎮一群稻農轉作容易栽培且病蟲害少的蕎麥，3年有成，還與廠商契作，並開發多元化商品，成為稻田轉作雜糧的好選擇。
農糧署東區分署今天在玉里蕎麥田發表推廣成果，玉里鎮雜糧產銷第2班蕎麥種植面積已達90公頃，且全數通過銷履歷驗證，還成立雜糧集團產區，目標是持續擴大契作種植面積到400公頃，並與台灣黃金蕎麥有限公司契作，製作蕎麥麵、拌醬、茶包等產品，行銷國內外。
第2產銷班長謝銘鍵是網路知名青農「小劍劍」，今年已是第5年種植蕎麥。他今天分享，每公頃蕎麥田約可收穫1公噸乾燥過的蕎麥，乾燥過的蕎麥每公所收購價30元，若再加上鼓勵水旱輪作的補貼，收入比水稻還要好。
東區分署表示，水旱輪作可增加土壤肥力、減少農藥施用、降低農民生產成本，而蕎麥具有生長期間短、省工、容易栽培且病蟲害少等優點，很適合東部環境，是非常好的選擇。
東區分署指出，110年度起將實施「稻作4選3措施」，輔導稻農於4個期作中最多可選擇3個期作種植水稻，另1期作可選擇轉作水稻以外作物。以蕎麥為例，農友申報契作種植且符合「對地綠色環境給付計畫」規範者，每期作每公頃還可以領取4萬5000元獎勵金。
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