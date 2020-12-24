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台灣太古可口可樂打造在地永續配方

文 / 台灣太古可口可樂 提供

長期關注水資源議題與青少年發展 以實際作為持續深耕台灣

ESG已然成為永續發展理念，企業如何專注本業並開展藍圖，成為衡量穩健體質的重要指標。太古可口可樂一直以來以對的選擇朝可持續發展的方向前進，在台灣長期關注水資源保育與青少年發展，透過協助偏遠山區建立雨水貯集系統與《我有我的霸免權》反霸凌議題溝通，持續挹注資源並深耕台灣，致力成為最佳企業公民並帶來正向的力量。

水資源是全球可口可樂永續發展的命脈，因而於2007年提出100%水回饋目標，承諾2020年前將產品與製程中使用的水，等量地回饋社區及大自然，此目標不但於2015年提前達成，更持續在全球進行著。除了在內部控制製程用水效率外，台灣可口可樂也致力協助偏遠山區部落實現用水正義。在自來水普及率達94.51%的台灣，許多偏遠山區居民卻僅能仰賴山泉水與簡易自來水，若遇颱風或豪雨導致管線斷裂或水質混濁，則面臨無水可用的困境。

台灣可口可樂於2014年起與綠建築發展協會合作，贊助偏遠山區執行「雨水貯集系統興建計畫」，透過雨水收集、過濾及貯存，為偏鄉居民提供急難時期的災備用水，緩解乾旱風災可能產生的缺水困境，目前已於全台6個縣市設置9座系統，為近萬名山區居民實現用水正義。

此外，因查覺到校園霸凌對青少年發展的嚴重影響，台灣可口可樂2017年起攜手兒福聯盟舉辦《我有我的「霸」免權—反霸凌計畫》，透過創新的溝通，針對霸凌議題中的不同角色，包括學生、老師、父母及社會大眾等進行分眾溝通，喚起眾人對霸凌議題的重視。歷年來，透過故事販賣機、反霸凌特展、網站建置、系列廣告與「停指霸凌」歌曲等創意行動，引發社會的關注與討論，並攜手兒盟進行校園宣導、教師研習來打造友善校園，期盼為孩子打造快樂的成長環境。

以創新思維帶出反霸凌議題溝通，讓台灣可口可樂獲得亞洲企業商會(Enterprise Asia)「2020亞洲企業社會責任獎(AREA)」社會公益發展獎肯定，此為亞洲評價最高的CSR獎項之一，顯示反霸凌計畫的影響力已擴及國際。而台灣太古可口可樂在企業承諾、社會參與及環境永續三大面向的作為不但連續兩年奪下「天下CSR企業公民獎」肯定，更以完整的人才發展計畫與員工照顧獲得亞洲權威人力資源刊物HR Asia「亞洲最佳企業雇主」獎項，以實際作為持續深耕台灣，為可持續發展藍圖帶來新的氣象。

台灣可口可樂自2017年開始推動反霸凌計畫，今年特別針對網路霸凌議題，呼籲大眾不要透過網路對他人造成傷害。 圖／台灣太古可口可樂 提供
台灣可口可樂自2017年開始推動反霸凌計畫，今年特別針對網路霸凌議題，呼籲大眾不要透過網路對他人造成傷害。 圖／台灣太古可口可樂 提供

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