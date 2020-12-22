海底垃圾清不勝清 海保署祭出這些對策

海洋廢棄物有8成來自陸上，多數透過河川流入海洋，最難清理就屬海底垃圾，需有潛水技術才能執行。海保署統計，今年清出海底、海漂垃圾量達1050公噸，也委託專業海事公司幫清理40噸。海洋廢棄物中，漁網對生物、生態威脅大，海保署和多個縣市合作加強漁網回收再利用，第一類漁港已有設置漁網回收區，漁業署擬推漁網實名制。

海保署副署長宋欣真說，環保艦隊、潛海戰將攜手組成「淨海大聯盟」是重要的民間力量，海底垃圾分布範圍廣，清理任務挑戰大，以生態敏感區優先處理。

海保署委託工研院執行「海漂海底垃圾分布調查及微型塑膠採樣監測機制建立計畫」，調查結果，海底垃圾以漁網漁具為大宗，研判與附近的漁業活動有關。發泡塑膠主要出現在南部海域，推測與養殖漁業使用保麗龍浮具有關。

廢棄漁網成為環保隱憂，也可能導致漁群、鯨豚、海龜纏繞死亡，衝擊生態。宋欣真說，清除水下的覆網相當耗工，纏繞在海底礁石的網繩，盤根錯節，清除志工水下作業耗時耗力。

漁業署在今年8月31日預告「刺網漁業漁具標示措施」草案，有半年宣導期，2021年7月將強制執行。將加強漁網、漁具的標示及溯源管理，拾獲漁具後，可物歸原主，也減少蓄意遺棄漁具，造成漁具在海中漂流，影響漁船航行安全及海洋生態環境。

宋欣真表示，如何讓海廢再利用也是重要願景，海保署與基隆市、新北市、桃園市、嘉義縣合作推廢棄漁網回收再生，發揮資源循環價值，並逐步推廣到各縣市。

海委會副主委蔡清標今天率海保署、海巡署、海洋研究院等單位發表年度工作成果，蔡清標說，每個人都是守護海洋尖兵，透過教育提升海洋保育意識，希望有一天不需要再辦淨灘，早日還給海洋潔淨環境。海巡署副署長蔡長孟強調，海巡署捍衛藍色國土、維護漁權，各項戰備準備始終沒鬆懈，國人可放心。