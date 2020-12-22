虛驚一場！自美返台全身痠痛以為染新冠 竟是怪蟲惹禍

疾病管制署公布國內出現今(2020)年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，與家人一同自美國來台探親，居家檢疫期間出現全身痠痛等症狀，害怕是染感新冠肺炎，但又想起在美期間有被蜱蟲叮咬，新冠檢驗結果陰性、萊姆病則檢出陽性，虛驚一場。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，個案11月27日入境後至防疫旅館檢疫，個案12月1日出現關節痛、倦怠及全身痠痛等症狀，12月6日由衛生單位安排就醫，因就醫時主動告知曾在美國家中遭蜱叮咬。

由院方通報新冠肺炎及萊姆病，其中新冠檢驗結果陰性、萊姆病則檢出陽性；個案目前症狀已改善，同行家人無疑似症狀。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青說明，萊姆病潛伏期為3至30天(平均約7天)，7至8成感染者會出現遊走性紅斑。

感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀。林詠青提醒，目前萊姆病可透過服用抗生素有效治療，約可在治療後兩周內痊癒，但若無妥適治療，病毒可能潛伏體內數個月、數年才出現心臟、關節炎或神經系統等異常等併發症。

林詠青表示，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱(俗稱壁蝨)叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。

疾管署統計，我國自2007年將萊姆病列入第四類法定傳染病迄今，累計17例確定病例，均為境外移入病例，感染國家分別為美國11例、瑞典2例，英國、德國及丹麥各1例，另1例旅遊地包括德國、比利時、捷克、匈牙利。

林詠青說，萊姆病主要分布於全球溫帶區域，如美國(尤其是東北部)、歐洲、前蘇聯、英國、加拿大、南美洲，以及鄰近的日本、韓國及中國大陸等國家。呼籲民眾至野外或流行地區應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內。