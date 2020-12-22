快訊

物流司機大普篩？英國求情法國的「變種病毒－大陸封鎖令」

廣明證實子公司女員工確診！ 影響尾盤股價大跌5.05%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虛驚一場！自美返台全身痠痛以為染新冠 竟是怪蟲惹禍

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
疾病管制署公布國內出現今(2020)年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，與家人一同自美國來台探親，居家檢疫期間出現全身痠痛等症狀，結果是萊姆病則檢出陽性，虛驚一場。示意圖／ingimage
疾病管制署公布國內出現今(2020)年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，與家人一同自美國來台探親，居家檢疫期間出現全身痠痛等症狀，結果是萊姆病則檢出陽性，虛驚一場。示意圖／ingimage

疾病管制署公布國內出現今(2020)年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，與家人一同自美國來台探親，居家檢疫期間出現全身痠痛等症狀，害怕是染感新冠肺炎，但又想起在美期間有被蜱蟲叮咬，新冠檢驗結果陰性、萊姆病則檢出陽性，虛驚一場。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，個案11月27日入境後至防疫旅館檢疫，個案12月1日出現關節痛、倦怠及全身痠痛等症狀，12月6日由衛生單位安排就醫，因就醫時主動告知曾在美國家中遭蜱叮咬。

由院方通報新冠肺炎及萊姆病，其中新冠檢驗結果陰性、萊姆病則檢出陽性；個案目前症狀已改善，同行家人無疑似症狀。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青說明，萊姆病潛伏期為3至30天(平均約7天)，7至8成感染者會出現遊走性紅斑。

感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀。林詠青提醒，目前萊姆病可透過服用抗生素有效治療，約可在治療後兩周內痊癒，但若無妥適治療，病毒可能潛伏體內數個月、數年才出現心臟、關節炎或神經系統等異常等併發症。

林詠青表示，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱(俗稱壁蝨)叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。

疾管署統計，我國自2007年將萊姆病列入第四類法定傳染病迄今，累計17例確定病例，均為境外移入病例，感染國家分別為美國11例、瑞典2例，英國、德國及丹麥各1例，另1例旅遊地包括德國、比利時、捷克、匈牙利。

林詠青說，萊姆病主要分布於全球溫帶區域，如美國(尤其是東北部)、歐洲、前蘇聯、英國、加拿大、南美洲，以及鄰近的日本、韓國及中國大陸等國家。呼籲民眾至野外或流行地區應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內。

另外，於皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。

疾病管制署公布國內出現今(2020)年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，與家人一同自美國來台探親，居家檢疫期間出現全身痠痛等症狀，結果是萊姆病則檢出陽性，虛驚一場。圖／疾管署提供
疾病管制署公布國內出現今(2020)年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，與家人一同自美國來台探親，居家檢疫期間出現全身痠痛等症狀，結果是萊姆病則檢出陽性，虛驚一場。圖／疾管署提供

新冠肺炎 傳染病

延伸閱讀

廣達工成本土個案 陳時中：不影響跨年但希望縮小規模

253天沒本土病例破功 陳時中下午宣布

台灣醫界：變種病毒 不影響疫苗保護力

港人忙「做冬」 不聽勸擠爆街市 專家倡商店營業限時

相關新聞

虛驚一場！自美返台全身痠痛以為染新冠 竟是怪蟲惹禍

疾病管制署公布國內出現今(2020)年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，與家人一同自美國來台探親，居家檢...

室內晾衣等於慢性自殺？面對「季節文」的合理反應

進入冬天的季節，如果再遇上溼答答的天氣，恐怕大家都會很煩惱衣服晒不乾，尤其是住在都市裡的人。偏偏就在這種時候，解剖員聽見電視新聞傳來驚悚的報導，播報員一字一句、語帶威脅地警告著：「冬天潮溼容易下雨，許多人會把衣服晾在室內，但要小心這樣的行為，可能形同慢性自殺！」

保護石虎草鴞等瀕危物種 友善耕作明年有「生態薪水」

農委會林務局今天宣布，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」明年元旦正式上路，為台灣邁向生態保育大國拼上最重要一塊拼...

中部、桃竹苗1期稻休耕？水利署考量先育苗月底前決定

北區水資源局今天上午公布水利署1支最新省水宣導片，由經濟部長王美花領軍，強調氣候變遷已經是常態，愛水省水即刻行動，並和桃...

「宅在家」時勢推升網購買氣！4成民眾養成每月固定購買習慣

網路購買食品的趨勢，隨著2020年新冠肺炎疫情影響，宅在家的時間變多，有近8成的人已有網路購買食品的經驗，其中有4成民眾是每個月固定在網路上採購，近1成的人更是週週上網買！而網購食品比例成長的原因，便是因為比價方便、選擇多樣化、價格便宜與購物流程方便快速等要素。

神回顧／看懂「咩噗」才算年輕人！2020年度20大爆紅流行語你懂幾個？

2020年就快要過完了，回顧這一整年，各種大大小小的事件透過社群媒體的傳播，引起網友熱烈討論，進而衍伸出相關的爆紅流行語，並成為許多人的日常語言。

保育國蝶先復育檫樹 台灣檫樹的美麗與哀愁報你知

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區是生態寶藏，園區瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶與易危物種台灣檫樹相互依存，林務局新竹林區管理處保育寬尾鳳蝶...

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

行政院7月起發放振興三倍券，民眾可以1000元換回3000元振興券，使用期限僅到12/31，為了避免民眾兌現不消費，行政院原規定店家不得找零，不過事後又修正規定，店家可自行決定是否找零。網紅布萊恩日前到麥當勞消費時，驚訝發現振興券可以找零，讓他當場被打臉，嚇得直言「難道我是全台最後一個知道振興券可以在麥當勞找零的？」網友直呼，倒數一周麥當勞要被擠兌了。

冬季寒冷容易過敏 中醫師建議「三九貼」可改善

最近冷氣團南下，日夜溫差大，再加上空汙影響，許多民眾過敏噴嚏連連，相當不舒服。南投醫院中醫科主任顏素美說，冬季容易過敏民...

農民友善耕作護水雉 對田間動物從「討厭」變「愛你」

台南官田菱角農近年從慣行農法轉為友善耕作，對田間生物態度從「請你走開」變為「請你來吃一口」，貢寮水梯田蓄水維護棲地滿十年...

「藍皮普快」再會啦！ 末班車塞爆盛況空前

全台僅存每天往屏東枋寮至台東站各一班的藍皮普快，因南迴鐵路電氣化明天通車停駛，最近一股掀懷舊搶搭潮，今天上午由枋竂站開出...

耶誕節何處去？ 中市府推薦到甲安坑登山泡湯露營趣

耶誕節將至，台中市政府觀光旅遊局推薦民眾可以到台中甲安坑歡度耶誕節，行程融入當地人文特色情侶拍照打卡景點，給民眾不一樣的...

熱門新聞

陽明山牛群暴斃初步死因出爐 北市：長期營養不足

聖誕天氣看這！周四冷空氣再襲 跨年恐迎強烈大陸冷氣團

元氣健康操／兩式退休操 靈活下半身 樂活下半生

擎天崗牛群暴斃疑營養不良 民眾號召上山鮮花祭牛

家裡舊車換成新買的進口車 他曝曖昧女「反差嘴臉」網勸放生

殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（下）（天秤座～雙魚座）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。