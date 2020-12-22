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保育國蝶先復育檫樹 台灣檫樹的美麗與哀愁報你知

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣檫樹被列易危物種，開花美感獨具。圖／森之形自然教育團隊提供
台灣檫樹被列易危物種，開花美感獨具。圖／森之形自然教育團隊提供

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區是生態寶藏，園區瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶與易危物種台灣檫樹相互依存，林務局新竹林區管理處保育寬尾鳳蝶先復育檫樹，傳為生態佳話，林管處安排「台灣檫樹的美麗與哀愁」活動，為明年「森川里海的祝福－我是公民科學家」主題活動打頭陣。

新竹林管處明年在觀霧國家森林遊樂區舉辦12場次「森川里海的祝福－我是公民科學家」主題活動，第一場邀請國立宜蘭大學森林暨自然資源學系教授陳子英，明年1月23日辦理「台灣檫樹的美麗與哀愁」專題講座及戶外導覽觀察，12月23日晚上8點起開放報名，洽https://www.surveycake.com/s/gMDqr，或上班時間電話03-3632488諮詢。

林管處指出，台灣檫樹是台灣特有種，因野外族群量稀少，幼苗更新不易，台灣維管束植物紅皮書當中被列為易危物種，觀霧是全台有較大面積台灣檫樹林地區，也是台灣寬尾鳳蝶幼蟲唯一食草，林管處2017年啟動復育檫樹工作，進而保育寬尾鳳蝶，具有生物多樣性等生態重大意義。

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前的台灣檫樹，也是園區內唯一能近距離欣賞到台灣檫樹的地點，希望能有更多人欣賞及認識台灣檫樹，陳子英將介紹台灣檫樹的前世今生及面臨的危機，台灣檫樹及台灣寬尾鳳蝶相互依存的關係，並欣賞台灣檫樹開花的風采。

林管處表示，「台灣檫樹的美麗與哀愁」活動免費，為「森川里海的祝福－我是公民科學家」揭開序幕，明年還會有11場精選主題活動，參加者還有機會可獲得觀霧國家森林遊樂區專屬精美好禮。

林務局新竹林管處復育台灣檫樹，套袋保護母樹種子，成熟後高空作業脫袋採果。圖／新竹林區管理處提供
林務局新竹林管處復育台灣檫樹，套袋保護母樹種子，成熟後高空作業脫袋採果。圖／新竹林區管理處提供

森林遊樂區 新竹

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