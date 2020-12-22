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冬季寒冷容易過敏 中醫師建議「三九貼」可改善

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院中醫科主任顏素美提醒冬季容易過敏民眾，可利用「三九天」穴位敷貼改善血液循環和過敏等症狀。圖／南投醫院提供
南投醫院中醫科主任顏素美提醒冬季容易過敏民眾，可利用「三九天」穴位敷貼改善血液循環和過敏等症狀。圖／南投醫院提供

最近冷氣團南下，日夜溫差大，再加上空汙影響，許多民眾過敏噴嚏連連，相當不舒服。南投醫院中醫科主任顏素美說，冬季容易過敏民眾不妨「三九貼」，利用溫灸貼敷穴位補充身體陽氣，提升抗寒能力，減少呼吸道疾病及過敏症狀。

顏素美說，中醫認為依照節氣從冬至後的9天稱為「一九」，每隔9天為一個階段，第二段的9天稱為「二九」，第三段稱「三九」共27日，稱之為「三九天」。今年三九天為12月31日到明年1月9日以及1月18日。中醫有「冷在三九，熱在三伏」，這是一年中兩次改善過敏體質的節令。

三九天是一年中最冷的時候，人們常感到身體能量不足、血液循環不良、皮膚乾燥、毛孔緊縮、活動力下降，也是過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎好發的時候，此時最適合施行溫灸貼敷穴位的治療方法來改善體質。

灸貼以具有辛溫走竄、通經、平喘的藥物，通過對特定穴位溫熱刺激，補充身體陽氣、提高身體能量，達到防治呼吸道疾病發作目的。現代醫學發現，三九貼療法可以促進大腦皮層、下丘腦垂體的調節反應，降低血中嗜酸性白血球，對肥大細胞有保護作用，提高身體的免疫機能。

顏素美也提醒感冒或肺部感染、發燒和咽喉發炎者、嚴重心肺功能不足者、孕婦、小於1歲以下幼兒、嚴重藥物過敏者以及短時間敷貼即會皮膚大量起泡的患者不適合三九貼療法。南投醫院三九天貼敷門診為12月30日至明年1月19，有需要的民眾可多加利用。

中醫 冷氣團 氣喘

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