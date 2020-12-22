農民友善耕作護水雉 對田間動物從「討厭」變「愛你」

台南官田菱角農近年從慣行農法轉為友善耕作，對田間生物態度從「請你走開」變為「請你來吃一口」，貢寮水梯田蓄水維護棲地滿十年，農民現在插秧會碰到保育類動物、田地盛開瀕絕蘭花，食蟹獴還會走出森林覓食，有賴農民跟社區意識到淺山、農村生態保育的重要性，但過去都是小範圍試辦，林務局今天宣布「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」明年元旦正式上路，農民說，未來將可更加無憂無慮做下去。

台南官田菱角農林丙火表示，官田有一群跟他一樣用友善方式種植菱角的農民，以前大家一開始都不是友善耕作，對田間生物「討厭牠、不喜歡牠、請牠走開」，只要農作物留下來，才可以賣更多錢，但現在接觸友善耕作後，跟田間生物的關係是天差地別，現在是「我愛你、我喜歡你，請你來吃一口」，雖然分給動物吃，收成會比較差，剛好現在林務局提供補貼，農民就可以無憂無慮生產。

林丙火表示，不使用農藥、化學肥料跟野生動物和平相處，讓菱角田上面聚集很多水雉等鳥類， 不過因為不使用化學防治，也帶來很多蟲跟老鼠，老鼠就會鑽洞、導致田埂破掉、水就流光，他因此製造「動物的家」，把田埂加大，讓老鼠穿不過去會轉彎，反而可以在裡面生活，雖然老鼠吃菱角，但「也會抓福壽螺吃幫我做事情」，老鼠多了也來了蛇，「吃成一個平衡」。

林丙火說，施用化肥可以讓菱角長更大，但他們不用化學肥料，不過田區福壽螺會幫忙去除藻類，到一個程度就可以把福壽螺抓起來做成液態肥料給菱角吃，另外菱角田長期維持有水狀態，幾百隻候鳥都在棲息，排泄物也是一種肥料，「我們形成小循環和平共處」。

人禾環境倫理發展基金會研究員方韻如說，貢寮水梯田試辦生態服務給付過程中，一開始推動最困難是如何不損及農民利益、又支持私有田做公益保護，如水梯田終年維持站水蓄水，對水源涵養有很大作用，但對農民而言，意味必須花更多時間關心水路，且收割時田裡泥濘，重機械又無法進去操作，必須付出更多勞力、時間投入生物多樣性維護責任，這些都有賴生態服務給付的支持及形成規範。

方韻如說，農民開始在山間插秧、換工活絡，也會思考輕機械如何運用、精進傳統農法，現在水梯田可以生產又形成生物樂園，插秧會不小心碰到保育類動物、收割踩著滿地紅皮書植物、田梗上開滿花草，田地還盛開瀕臨滅絕的蘭花，水田散布十多處，串聯起不同的森林、溪流地景，因此食蟹獴會從森林走出來吃田螺，蛇雕會在夏天利用田水洗澡，農民維護的不只是自己的田地，還有生物多樣性。