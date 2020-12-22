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女嬰口腔爛手腳起紅疹 醫師提醒別輕忽冬季腸病毒傳染

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
國小五年級學童雙手起小水泡 確診腸病毒。 圖／大甲李綜合醫院提供
國小五年級學童雙手起小水泡 確診腸病毒。 圖／大甲李綜合醫院提供

台中一名7個月大女嬰日前被父母發現連續二天手腳外側都有水泡和疹子，被送到大甲李綜合醫院檢查，醫師查出女嬰是患腸病毒，追問才知，女嬰曾被帶到親友家玩，對方小孩曾得腸病毒，後來痊癒，但女嬰仍被傳染，醫師提醒家長，腸病毒冬季傳染力仍不容輕忽。

今年11月中旬，大甲一名7個月大的鄭姓女嬰，被父母發現已連續二天手腳外側出現水泡疹子，長疹子前有高燒情況，大甲李綜合醫院小兒科醫師蔡裕銘仔細觀察，依多年行醫經驗判斷水痘可能性較低，可能性就是腸病毒，因為水痘症狀明顯處應在身體軀幹而非手腳及口腔，醫師檢查口腔內果然發現有明顯潰爛，符合腸病毒典型症狀。

細問之下，家人表示一周前曾帶女嬰去親戚家玩，對方的小朋友曾得腸病毒但快痊癒，雖然已做過居家消毒，但女嬰還是不幸被傳染，顯示腸病毒的存活力不容輕忽，以致於女嬰在免疫力之情況暴露於高風險的環境，容易受感染。

小兒科醫師蔡裕銘表示，通常腸病毒的高峰期落在4到10月，但今年因防疫措施的管控，加上全國各幼兒園嚴格實施戴口罩及宣導勤洗手政策，先前腸病毒只有零星案例，但從10月開始因疫情趨緩，民眾似乎逐漸鬆懈，出入公眾場所戴口罩的比例降低，於是腸病毒的案例有逐漸增加的趨勢。

大甲李綜合醫院幾乎每天有1至2例，年約3到4歲的個案就診，醫師說，腸病毒主要經由腸胃道，糞口傳染、水或食物汙染，或呼吸道飛沫、咳嗽或打噴嚏，也可經由接觸病人皮膚水泡的液體而感染，傳播性高，通常發病後一周內傳染力最強，患者可持續經由腸道排出病毒，時間長達8到12周之久，大人外出容易將病毒帶回家，家中若有兩個以上的小孩，有一人感染腸病毒要適當隔離，避免接觸感染。

蔡裕銘呼籲，腸病毒的傳染途徑多，傳染力極強，預防病毒的不二法門就是「勤洗手」，有家長誤以為腸病毒感染過後就免疫，這是錯誤觀念，腸病毒有不同型別，雖然症狀類似，但每年流行的型別不逕相同，台灣處於亞熱帶區域，不能排除秋冬會出現腸病毒的案例，家長切勿掉以輕心。

腸病毒 醫師

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