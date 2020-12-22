心絞痛輔助治療利器 心臟體外震波助病患重回馬拉松

高雄市立小港醫院今年6月引進心臟體外震波儀器，提供心血管病患非侵入性的輔助治療，已有314人次接受治療，病人接受度高，治療反應也佳。63歲楊先生是馬拉松、三鐵好手，3年前因活動時胸痛裝了兩支心臟支架，接受心臟震波完整9個療程後，恢復生活品質，現在又繼續馳騁在跑道、泳池中。

心血管病變一直是台灣十大死因前三名，尤其是缺血性心臟病和心肌梗塞，常瞬間奪走病人的性命。小港醫院今年斥資1900萬，由瑞士引進同軸定位心臟體外震波機器，針對難治型心絞痛、心肌梗塞、缺血性心臟衰竭病人，給予額外輔助治療。

小港醫院內科主任蘇河名表示，心臟體外震波儀器原理主要是利用低能量的震波，在心臟超音波的導引下按摩心臟的肌肉。短期的效果能擴張冠狀動脈血管，增加血流；長期而言，會刺激新生的小血管產生，增加心肌灌流，改善心肌缺氧，進而改善心絞痛及提升心臟功能。今年6月引進至今共有314人次接受治療，平均每月50人次，病人接受度高，治療反應也不錯。

37歲柯先生說，3年前打籃球時，心肌梗塞突發，到小港醫院接受緊急心導管治療，前後共置放5支藥物支架。大管徑的冠狀動脈，經支架治療後，已得到大幅改善，但可能是糖尿病的關係，3條冠狀動脈遠端殘餘很多小血管的病變，只能先靠藥物治療。他決定接受震波治療，在完成9次療程後，目前胸悶吸不到氣的情況已大有改善。