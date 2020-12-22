保護石虎草鴞等瀕危物種 友善耕作明年有「生態薪水」

農委會林務局今天宣布，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」明年元旦正式上路，為台灣邁向生態保育大國拼上最重要一塊拼圖，未來每年將投入兩億元經費，在淺山、農村地區配合友善耕作及通報者，將可獲得「生態薪水」，藉此保育石虎、草鴞、水獺、水雉等四種瀕危物種，並維護水梯田、私有保安林等棲地。

台灣近六成保育類野生動物生活在淺山、平原等私有農地或林地，也是最易受開發壓力及工業化農業影響的區域，石虎、草鴞、水雉等里山動物首當其衝。林務局長林華慶表示，民眾會期待在農地看到石虎、在菱角田看到水雉，或到山間欣賞水梯田，這些生態價值是全體國民享受，但背後維護成本都是農民付出，「明年由政府代表給付工資，鼓勵農民繼續良善管理土地」。

林華慶指出，民國100年就針對貢寮水梯田試辦生態服務給付，區區七公頃的水梯田，現在記錄到600多種動植物，包括保育類動物食蟹獴及13種列名紅皮書的受脅等級植物；民國98年官田水雉只有200隻，後來遭遇毒害，林務局開始引導農民轉型友善耕作，現在水雉已經超過1700多隻。

歷經多年試辦，林務局今天宣布推出完整的生態服務給付推動方案，給付標的有兩種，第一是針對「瀕危物種」，包括石虎、草鴞、水獺、水雉，農民只要不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌等友善農地，或發現水獺、石虎入侵後，不傷害、先通報，以及社區成立巡守隊執行棲地巡護等，各自有3千元至6萬元不等的獎勵金。

第二種是「重要棲地」，給付標的有水梯田、水田、陸上魚塭、私有保安林地，田地符合蓄水條件、魚塭收成後要維持適當水位供鳥類使用，同樣也不能使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，依照不同棲地型態營造地景、執行生態觀察記錄到瀕危或保育類動物，各有1萬元至3萬元獎勵。

農委會主委陳吉仲表示，水稻田對地下水涵養、景觀、糧食安全等價值估計超過2000億元，國外很早就推動相關生態服務給付，台灣若再不跨出去，會低估農業對生態環境貢獻，此計畫先推動三年，每年維護面積希望超過2000公頃、經費2億元，若成功的話希望可以擴編更多經費及面積。