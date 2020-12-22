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中部、桃竹苗1期稻休耕？水利署考量先育苗月底前決定
北區水資源局今天上午公布水利署1支最新省水宣導片，由經濟部長王美花領軍，強調氣候變遷已經是常態，愛水省水即刻行動，並和桃竹苗、台中、嘉義縣市、台南8縣市長同聲喊出「省水不是口號、行動才是王道」，呼籲大家節約用水。
北區水資源局表示，石門水庫今天水位持續微升，中午11點升至235.50公尺，有效蓄水量（率）1.259億噸（63.8%）比昨天增加0.36%。
明年一期稻作是否休耕，水利署說明必須要由經濟部、農委會等單位討論後決定，下周二會召開相關會議，考量明年1月中旬稻作就要育苗，因此本月底中央應該會做出是否休耕的決議。按氣象局提供的資訊顯示明年1月雨量為正常偏少，不過冬季天氣變化大，還是回按實況修正。
水利署影片網址https://www.youtube.com/watch?v=2ITU_RonAiY&feature=youtu.be
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