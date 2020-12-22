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2020同志人權事件回顧「國王與國王」、婚後禁收養入榜

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣性別平等教育協會今召開「2020 匍匐前進，同志人權繼續努力」，回顧今年度重要同志人權事件。記者葉冠妤/攝影
彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣性別平等教育協會今召開「2020 匍匐前進，同志人權繼續努力」，回顧今年度重要同志人權事件。記者葉冠妤/攝影

彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣性別平等教育協會今召開「2020 匍匐前進，同志人權繼續努力」，回顧本年度職場、愛滋感染者、校園、同志家庭生殖與收養、跨國伴侶等重要同志人權事件，包括「國王與國王」繪本爭議、某YouTuber遭週刊強迫出櫃、疫情下的同志家庭與跨國伴侶艱難等。彩虹平權大平台執行長呂欣潔表示，雖然同志婚姻已經在2019年5月合法化，但仍有許多平權議題有待改善。

熱線政策推廣部主任杜思誠指出，熱線跟大平台在今年上半年以網路問卷進行同志職場現況調查，總共2121人填答，結果顯示，只有5成5的同志向少數同事出櫃，向主管出櫃更低於3成，甚至有1成處於深櫃，完全沒出櫃，不敢出櫃的原因是擔心影響人際關係及升遷；超過5成填答者則表示，自己工作的職場沒有任何友善同志的表態或作為，7成期待職場能提供性別友善教育訓練。

在校園部分，杜思誠表示，熱線在今年7月到9月間也針對國高中職同志學生進行的網路問卷調查，初步分析顯示，有7成認為其就讀學校的校長與各處室主任對同志學生態度是「中立」與「不支持」，儘管超過7成6學生表示學校有反性騷擾、性霸凌相關宣導防治措施，但僅有半數表示相關內容有提到尊重不同性傾向、性別氣質及性別認同，顯見性別平等教育法仍有待落實。

性別平等教育協會國際交流部主任曾慶倫說，今年數個地方政府在性別平等政策的推動落實上都出現重大瑕疵，尤其是人事任用方面爭議頗多，包含台北市、新竹縣等幾個縣市都出現反對性平教育、反對同婚的局處首長及性平委員；而今年９月教育部新生閱讀推廣計畫中的「國王與國王」繪本，因內容為男同志愛情與結婚，遭部分有心人士操弄批評內容不適齡，更有地方政府為此下架、回收或限制借閱，形同平權開倒車。

同家會秘書長黎璿萍表示，同志家庭在疫情之下的挑戰，包括必須赴海外進行人工生殖的同志伴侶，除須耗費百萬以上的金錢成本，今年遭逢疫情更徒增風險，面臨無法獲取身分、順利返台的多重困境，光團體協助個案就有15組家庭。

黎璿萍說，異性戀夫妻在國內使用人工生殖僅支付12到18萬元，每年更有上千對鄰近國家的夫妻到台灣進行人工生殖手術，此外，因同婚專法限制同志共同收養，造成同志可單身收養，婚後收養卻禁止的荒謬情況，呼籲政府盡快研擬修法，實踐同志生殖與收養平權。

呂欣潔說，疫情也凸顯了跨國同性伴侶的無法團聚的處境，而今年某YouTuber遭週刊跟拍強迫出櫃，引起軒然大波，顯見當社會新聞主角擁有同志身分時，同志標籤往往被放大，或採獵奇式窺探報導，恐加深社會對同志族群的誤解。

杜思誠表示，現行「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」第21條規定感染者若隱瞞身分與他人進行危險性行為，以致傳染他人，將處5年以上、12年以下有期徒刑，且亦處罰未遂犯。他表示，縱使科學證據證實、國際也倡導許久的「U=U」（測不到等於不會傳染），但國內法律卻未跟上，根據統計，去年相關訴訟有21件，17件有罪，其中13件未遂，代表沒造成感染也被判有罪，對感染者造成嚴重生活侵害與精神壓力，盼能儘速修正愛滋條例第21條。

呂欣潔表示，展望2021年，團體們除持續監督中央和地方政府施政，落實性別平等教育，同時也會繼續倡議修法，讓「平權」能真正落實。

同志 疫情 收養

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