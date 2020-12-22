這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

行政院7月起發放振興三倍券，民眾可以1000元換回3000元振興券，使用期限僅到12月31日。為了避免民眾兌現不消費，行政院原規定店家不得找零，不過事後又修正規定，店家可自行決定是否找零。網紅布萊恩日前到麥當勞消費時，驚訝發現振興券可以找零，嚇得直言「難道我是全台最後一個知道振興券可以在麥當勞找零的？」網友直呼，使用期限倒數一周，麥當勞要被擠兌了。

臉書粉專「布萊N食宿人生」昨日發文表示，他剛剛跑步結束後，到麥當勞消費，外帶後正在等餐時，聽見一位大叔與櫃檯說，「我要一份大薯，外帶。不好意思請問可以用振興券嗎？」店員回應「可以呀，沒有問題」，大叔詢問「那振興券可以找零嗎？」

此時他略為不屑心想，「嘖嘖，都多久了，振興券能不能找零，還在問」，想不到卻聽到店員說「可以喔！」讓他相當驚訝，直呼「我的臉直接被打爆，難道我是全台最後一個知道振興券可以在麥當勞找零的？」

其他網友則留言「我剩下兩張兩百才知道能找零，可惡」、「基本上可找零，不過有些小店家會因爲不想找零而不接受振興卷」、「上禮拜也是為了消耗最後的兩張500硬是點了兩次1+1」、「完全不知道，但已經花完了」、「卷後面有寫不可找零，但要看店家自己找不找而定」、「麥當勞要被擠兌了」。

還有網友說，「再告訴大家一件事喔⋯⋯麥當勞連外送都收振興券！前兩天付款我還覺得很不可思議，因為其他賣場都是直接key在發票上的，我本來以為沒有提早說應該不能用，沒想到外送員十分爽朗的馬上說沒問題喔！」

根據行政院規定，最初發行振興券時，原定不可找零，避免民眾兌現，不過為了便利消費者與店家，最終更改為店家可自行決定是否找零，但消費者不得強制要求找零。