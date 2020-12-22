快訊

紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

英國來台旅客及14天內有英旅遊史者 明起集中檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊N日前跑步後到麥當勞消費，意外得知振興券可找零。圖／取自臉書
布萊N日前跑步後到麥當勞消費，意外得知振興券可找零。圖／取自臉書

行政院7月起發放振興三倍券，民眾可以1000元換回3000元振興券，使用期限僅到12月31日。為了避免民眾兌現不消費，行政院原規定店家不得找零，不過事後又修正規定，店家可自行決定是否找零。網紅布萊恩日前到麥當勞消費時，驚訝發現振興券可以找零，嚇得直言「難道我是全台最後一個知道振興券可以在麥當勞找零的？」網友直呼，使用期限倒數一周，麥當勞要被擠兌了。

臉書粉專「布萊N食宿人生」昨日發文表示，他剛剛跑步結束後，到麥當勞消費，外帶後正在等餐時，聽見一位大叔與櫃檯說，「我要一份大薯，外帶。不好意思請問可以用振興券嗎？」店員回應「可以呀，沒有問題」，大叔詢問「那振興券可以找零嗎？」

此時他略為不屑心想，「嘖嘖，都多久了，振興券能不能找零，還在問」，想不到卻聽到店員說「可以喔！」讓他相當驚訝，直呼「我的臉直接被打爆，難道我是全台最後一個知道振興券可以在麥當勞找零的？」

其他網友則留言「我剩下兩張兩百才知道能找零，可惡」、「基本上可找零，不過有些小店家會因爲不想找零而不接受振興卷」、「上禮拜也是為了消耗最後的兩張500硬是點了兩次1+1」、「完全不知道，但已經花完了」、「卷後面有寫不可找零，但要看店家自己找不找而定」、「麥當勞要被擠兌了」。

還有網友說，「再告訴大家一件事喔⋯⋯麥當勞連外送都收振興券！前兩天付款我還覺得很不可思議，因為其他賣場都是直接key在發票上的，我本來以為沒有提早說應該不能用，沒想到外送員十分爽朗的馬上說沒問題喔！」

根據行政院規定，最初發行振興券時，原定不可找零，避免民眾兌現，不過為了便利消費者與店家，最終更改為店家可自行決定是否找零，但消費者不得強制要求找零。

行政院 麥當勞 振興券

延伸閱讀

除了醫生！網推這些工作 「35歲前年薪可達200萬」

天冷買自助餐打包湯 誤被認成店員笑翻網友

免車牌重機？ 路見「爆改款電動機車」 網批：越來越離譜

吃到飽拿炒飯被朋友嫌浪費 內行反曝「這一區」最地雷

相關新聞

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

行政院7月起發放振興三倍券，民眾可以1000元換回3000元振興券，使用期限僅到12/31，為了避免民眾兌現不消費，行政院原規定店家不得找零，不過事後又修正規定，店家可自行決定是否找零。網紅布萊恩日前到麥當勞消費時，驚訝發現振興券可以找零，讓他當場被打臉，嚇得直言「難道我是全台最後一個知道振興券可以在麥當勞找零的？」網友直呼，倒數一周麥當勞要被擠兌了。

保護石虎草鴞等瀕危物種 友善耕作明年有「生態薪水」

農委會林務局今天宣布，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」明年元旦正式上路，為台灣邁向生態保育大國拼上最重要一塊拼...

中部、桃竹苗1期稻休耕？水利署考量先育苗月底前決定

北區水資源局今天上午公布水利署1支最新省水宣導片，由經濟部長王美花領軍，強調氣候變遷已經是常態，愛水省水即刻行動，並和桃...

保育國蝶先復育檫樹 台灣檫樹的美麗與哀愁報你知

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區是生態寶藏，園區瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶與易危物種台灣檫樹相互依存，林務局新竹林區管理處保育寬尾鳳蝶...

冬季寒冷容易過敏 中醫師建議「三九貼」可改善

最近冷氣團南下，日夜溫差大，再加上空汙影響，許多民眾過敏噴嚏連連，相當不舒服。南投醫院中醫科主任顏素美說，冬季容易過敏民...

農民友善耕作護水雉 對田間動物從「討厭」變「愛你」

台南官田菱角農近年從慣行農法轉為友善耕作，對田間生物態度從「請你走開」變為「請你來吃一口」，貢寮水梯田蓄水維護棲地滿十年...

「藍皮普快」再會啦！ 末班車塞爆盛況空前

全台僅存每天往屏東枋寮至台東站各一班的藍皮普快，因南迴鐵路電氣化明天通車停駛，最近一股掀懷舊搶搭潮，今天上午由枋竂站開出...

耶誕節何處去？ 中市府推薦到甲安坑登山泡湯露營趣

耶誕節將至，台中市政府觀光旅遊局推薦民眾可以到台中甲安坑歡度耶誕節，行程融入當地人文特色情侶拍照打卡景點，給民眾不一樣的...

醫師的第二雙眼 奇美首創AI急診輔助判讀國際期刊發布

奇美醫學中心「急診胸痛AI病情預測系統」實際臨床應用一年，準確度超過9成，可有效減少醫師誤判、加快療程處置增加病患存活率...

食藥署揪出多款茶類產品農藥殘留超標 全退運銷毀

寒流來襲，許多民眾都想泡杯熱茶暖暖身。但衛福部食藥署公布最新一批邊境查驗不合格產品名單，23項不合格產品中，有9項為茶類...

女嬰口腔爛手腳起紅疹 醫師提醒別輕忽冬季腸病毒傳染

台中一名7個月大女嬰日前被父母發現連續二天手腳外側都有水泡和疹子，被送到大甲李綜合醫院檢查，醫師查出女嬰是患腸病毒，追問...

心絞痛輔助治療利器 心臟體外震波助病患重回馬拉松

高雄市立小港醫院今年6月引進心臟體外震波儀器，提供心血管病患非侵入性的輔助治療，已有314人次接受治療，病人接受度高，治...

熱門新聞

2021最新口罩實名制降價了！秒懂年後買口罩三大改變

陽明山牛群暴斃初步死因出爐 北市：長期營養不足

婆婆為財產提出「過繼兒子給大嫂」 媳怒PO文狂罵太自私

聖誕天氣看這！周四冷空氣再襲 跨年恐迎強烈大陸冷氣團

熱量爆表！營養師揭「這款湯圓最肥」 曝食用訣竅不怕變胖

擎天崗牛群暴斃疑營養不良 民眾號召上山鮮花祭牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。