影／為多重動脈瘤病人解危 複合式手術一次解除3處危機

複合式手術室一次解決3種危機，71歲的劉姓男罹患肺癌，腎臟功能也不佳，他因腹脹、食慾不振、體重驟降，到童綜合醫院看診並接受相關檢查，赫然發現腎臟下有直徑6公分的腹主動脈瘤，雙側總腸骨動脈也各有4公分的動脈瘤，隨時都可能破裂而瞬間危及生命；童綜合醫院安排病人到複合式手術房進行微創腹主動脈瘤血管內支架修補手術，及腸骨動脈血管支架置放手術，患者不需移動，在複合式手術室一次完成，減少移動不便和風險，手術過程順利，術後隔天就可下床走動，住院4天即返家休養。

童綜合醫院的複合式手術室前年底建置完成使用，童醫院心臟外科李志賢醫師表示，總腸骨動脈也稱作髂動脈，又分為左右兩側，是腹主動脈末端的主要分支血管，主要是負責供應骨盆腔器官及下肢的血流；劉男患有多重疾病，竟又在腹主動脈與兩側總腸骨動脈都長出動脈瘤，分別有6公分與4公分大小，隨時都有破裂的危險，所以需儘快進行手術治療。

以前作法是保留一側內腸骨動脈，另外一側內腸骨動脈要做栓塞處理，手術時間長而且會影響骨盆腔器官血流。健保署今年通過腸骨動脈支架，簡稱IBE(iliac branch endoprosthesis)，可以讓病人雙側內腸股動脈都保留，縮短手術時間也不影響骨盆腔器官血流；安排在複合式手術室直接進行血管攝影，從會陰處切開兩個一公分傷口，然後將人工血管支架經血管攝影導引，順著血管置入至病變處，檢查和手術都在同一個手術室完成。