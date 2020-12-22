高鐵：即起訂10飯店平日1300起、車票七折 還送火鍋吃

寒冷天氣就是要吃鍋！台灣高鐵公司今天宣布，積極推動國旅，首度與海霸王城市商旅集團攜手推出「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案，即日起旅客在城市商旅集團旗下十家合作飯店官網訂房，不僅可享房價最低平日1300元起的超值優惠，搭配購買高鐵車票（適用搭乘日期自1月5日起至2月25日，春節期間除外），不分標準車廂對號座或商務車廂，還可享加購高鐵車票七折優惠，每房再加碼贈送「打狗霸」精選火鍋2客。

高鐵說，本次「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案，特別結合北台灣老牌海霸王餐飲集團跨界經營的城市商旅集團，提供食宿交通一次滿足，強攻冬季旅遊商機。包括「城市商旅」的北門館、站前館、南東館、南西館、航空館、駁二館、真愛館，「Hotel Papa Whale」的昆明館，「德立莊」的西門館、博愛館等三個品牌，共十館飯店聯合推出飯店聯票優惠專案，訂房即享不限班次高鐵車票七折優惠，搭乘日期自1月5日起至2月25日止，惟春節期間（2月8日至2月18日）不適用。