交通部1月6新制！火山噴發會預警、增存證信函網路收寄

新的一年將至，交通部今天公布1月起陸續實施六大新制，包含考量疫情延長導遊及領隊人員執業證換證時間、防災告警訊息新增「火山噴發訊息」、實施海運特定人員尿液採驗作業等，提醒民眾務必注意。

以下為交通部1月起實施新制：

1.新增於災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)發送「火山噴發訊息」。

明年1月1日起，當火山活動等級研判為2級，並經火山專家諮詢小組會議確認後，利用災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)，針對預估受影響之鄉/鎮/市/區發布火山噴發訊息。

2.廢止旅宿業商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項

配合經濟部會銜各部會於4月10日公告訂定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，並自明年1月1日生效，廢止「觀光旅館業商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」、「旅館業商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」及「民宿商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，自明年1月1日起不分業別全面適用前揭應記載及不得記載事項。

3.實施海運特定人員尿液採驗作業

「海運特定人員尿液採驗作業要點」自10月28日生效，海運相關業者明年1月1日起實施海運特定人員尿液採驗作業，並將相關文件報送航港局，以防制毒品氾濫，維護公共交通安全。

4.存證信函網路收寄作業

中華郵政說，明年1月11日起新增存證信函網路收寄作業，該服務可提供零星客戶線上交寄存證信函。

5.於全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」

中華郵政說，為提供更便捷的郵件交寄服務，並提升郵件處理及投遞效率，明年1月11日起，將於全國較大郵局(計320處)設置「EZPost（郵寄便）單據列印系統」，引導民眾以手機或電腦登入中華郵政公司EZPost網站(https://ezpost.post.gov.tw）輸入收、寄件人相關資料，透過EZPost(郵寄便)單據列印系統，掃描二維碼（QRCode）後列印國內郵件託運單或國際郵件發遞單，以便利民眾交寄郵件。

6.導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長

觀光局考量疫情延長，且原執業證延長期限即將到期（原證照有效期限介於1月25日至明年1月24日屆期需換證而未能換證者），得一律延長至明年1月25日，後續執業證預計從明年1月25日再延長至明年12月31日。

觀光局說，延長後執業證有效期限於今1月25日至明年12月30日屆期需換證而未能換證者，得延長至明年12月31日止辦理換證。