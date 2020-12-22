宜蘭婦腹瀉2個月找不到病因 腸鏡一照抓出百隻鉤蟲

宜蘭一名54歲女子阿蓮（化名），近兩個月天天腹瀉超過20次，到醫院檢查多次查不出病因，最後求助羅東博愛醫院，該院胃腸肝膽科醫師林峰年進行大腸鏡檢查後，赫然在她的大腸裡抓出上百隻「鉤蟲」，投藥治療後，才解決這場蟲蟲危機。

阿蓮因連日腹瀉嚴重，11月中旬前往醫院照大腸鏡及糞便檢查，但都找不到原因，後續到其他醫院進行檢查，也僅被診斷為一般腸躁症，並未有進一步治療，但因嚴重腹瀉嚴重，合併脫水症狀，到博愛醫院就診後，立即安排住院。

經大腸鏡檢查，阿蓮腸道被發現有嚴重寄生蟲寄生，經採檢後，確認寄生蟲為「鉤蟲」，緊急投藥治療，排出體內蟲體、蟲卵後，順利讓阿蓮生活恢復正軌。

林峰年說，鉤蟲常見於犬、貓糞便，主要寄生在小腸，像阿蓮在大腸中發現鉤蟲的案例，非常「罕見」，且因阿蓮多日腹瀉，稀釋糞便中的蟲卵數量，所以增加檢查的難度，幸經過大腸鏡、糞便檢體雙重檢驗，才確認為鉤蟲感染。

不過，阿蓮生活環境單純，未接觸犬、貓等寵物，也未接觸自然環境、庭院等，注重個人衛生習慣，究竟如何染上鉤蟲，連醫護人員也不解。

林峰年說，鉤蟲寄生多與皮膚接觸有關，建議戶外活動時盡量穿著鞋子，另外居家園藝時也需帶好手套保護自己，以免蟲卵經由土壤孵化後與皮膚接觸傳染，至於阿蓮病因，還在調查詳細傳染途徑。