96歲「勾錐嬤」罹心臟主動瘤 支架手術還她爽朗笑聲

台中市綽號「勾錐嬤」的96歲婦人張呂阿悅是虔誠的基督教徒，平日個性活潑開朗且身體硬朗，但日前突然暈倒，電腦斷層檢查發現她的心臟主動脈有一顆主動脈瘤，所幸及時置放血管內支架治療，術後2天便恢復爽朗笑聲。

家屬說，張呂阿悅患者過去曾罹患淋巴癌，雖年紀大，但平日仍行動良好，晨起為社區打掃，甚至還小本經營蝶豆花網購事業，永遠以正能量面對人生大風大浪，家人還為她成立臉書粉絲團「勾錐夫人」記錄阿嬤樸實無華的日常，和不時冒出人生金句，希望透過阿嬤的樂觀豁達以及人生智慧，影響更多人，也因此圈粉破千。

不過阿嬤日前突然昏倒，家屬原本擔心她年紀大，手術風險高，但經醫療團隊評估，她的活動力與身體各項機能仍保持相當不錯，且主動脈瘤是一顆不定時炸彈，堪稱「無聲殺手」，一旦主動脈瘤快速膨大而破裂時，可能有猝死風險，因此建議仍應執行主動脈血管內支架修補手術，果然術後阿嬤恢復良好，也期待回教會見朋友、唱詩歌，四處傳福音。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任醫師劉殷佐指出，主動脈是帶著血液離開心臟的大血管，將血液分配到全身，因阿嬤相當高齡，動脈管壁明顯鈣化、血管彈性變差，加上血流持續刺激，使主動脈管徑不正常變大形成囊袋狀。

主動脈瘤初期往往沒有症狀，當出現胸痛、背痛、聲音沙啞、呼吸喘、腰腹痛等症狀時，代表主動脈體積膨大，已壓迫到周圍器官組織，必須立即治療，以降低破裂的風險。

他說，透過主動脈支架手術，先以小切口將主動脈支架以導管的方式送往病灶處，打開釋放後即可有效阻斷主動脈瘤內的血流，使動脈瘤內的血液凝結，防止動脈瘤因為血壓不斷衝擊而膨大破裂，凡符合條件的患者，都有健保給付，術後通常能很快正常進食及行動，並能於短時間內出院。

亞大醫院心臟血管中心也建議，對於高齡長者而言，凡經評估，若身體狀況不錯，還是會建議積極處理，如同勾錐嬤接受治療後，術後又能自理生活，繼續從事喜愛的活動。