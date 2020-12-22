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聖誕天氣看這！周四冷空氣再襲 跨年恐迎強烈大陸冷氣團

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周四（31日）恐迎來入冬最強冷空氣。聯合報系資料照
下周四（31日）恐迎來入冬最強冷空氣。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周四東北季風再度南下，周五聖誕節起晴朗舒適，另注意下周三（30日）迎來入冬最強冷空氣，跨年冷空氣可能達強烈大陸冷氣團等級。

吳德榮說，今晨中層雲系南移，迎風面北海岸、北部山區及東北部仍有低層雲帶來降雨，其他各地雨已停歇。

吳德榮表示，冷空氣略減弱，北台灣最低氣溫略回升，其他各地因有輻射冷卻抵銷，低溫變化不大。截至5時最低氣溫：北部約在14度左右（新北石門區13.9度），中部約15度（嘉義東區14.5度），南部約15度（台南後壁區14.6度），東部約13度（花蓮壽豐鄉13.2度）。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今白天為空檔，今晚至明天南海的中層水氣再移入，各地有局部短暫降雨的機率。

他表示，氣溫逐日漸升。今日北台灣濕涼微冷，其他地區白天氣溫回升、早晚涼；各區平地氣溫如下：北部15至21度、中部15至26度、南部16至27度、東部14至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四東北季風南下，氣溫略降，冷空氣比上波弱；清晨新竹以北有雨，白天起範圍縮小，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。周五西半部晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。周六至下周日白天、各地晴時多雲，溫暖舒適早晚涼的天氣。

他表示，最新模式模擬顯示，下周日晚至下周一上午，一小股偏乾的東北季風南下，迎風面雲量略增，氣溫微降。北海岸及東半部偶零星降雨；西半部仍為晴時多雲的天氣。下周一下午起至下周二各地恢復晴朗穩定、氣溫回升。

吳德榮說，最新各國模式皆模擬，下周三(鋒面通過、「入冬最強」的冷空氣開始南下，氣溫遽降，天氣轉冷；下周四氣溫續降。目前各國模擬的強度，大多已有「強烈大陸冷氣團」的等級，但屬期末模擬，各國模式還會如何調整？應持續觀察。

吳德榮 冷氣團 聖誕節 跨年 天氣動態

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