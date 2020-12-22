戴上CITIZEN許下最美心願 聖誕約會成為他眼中一抹閃耀星河

文 / CITIZEN 提供

Hebe田馥甄魅力詮釋光動能女錶，讓都會女性擁抱聖誕甄甜蜜。 圖／CITIZEN 提供
Hebe田馥甄魅力詮釋光動能女錶，讓都會女性擁抱聖誕甄甜蜜。 圖／CITIZEN 提供

CITIZEN年年頗受好評的亞洲限定光動能簡約三針錶款且點綴許多日系細緻設計元素、而33mm中性錶徑更在台灣市場深受女性喜愛。更懂女人心的CITIZEN便以此殼款推出粉色薰染漸層面板的聖誕推薦款EO1194-53X。面板以北極星閃耀的鑽石綴飾在9點鐘的時標位置，而時標則換上同樣暖色調的金色羅馬字體更顯大方典雅日系風格，面板顏色由霧白漸層向外越顯優雅粉紅，整只腕錶以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼錶框住整只腕錶的每一處的細節，為聖誕約會穿搭整體搭配呈現浪漫、摩登的粉紅風格。

捕捉森林星河中的流星墜入CITIZEN聖誕節推薦款面盤，許下最美心願(左)CB1020-54W NT$24,800 (右)EC1010-57Y NT$24,800。 圖／CITIZEN 提供
捕捉森林星河中的流星墜入CITIZEN聖誕節推薦款面盤，許下最美心願(左)CB1020-54W NT$24,800 (右)EC1010-57Y NT$24,800。 圖／CITIZEN 提供

新一代xC森林星河聖誕限量腕錶
古今中外膾炙人口的童話故事以森林為背景進而創造許多想像，或許這個原因森林讓人們感覺充滿神秘、未知的力量。CITIZEN 2020聖誕限量光動能全球電波對時女錶便以北歐森林中仰望星河為發想，採用樹林意象深的森林綠面板，並將北歐的針葉樹林的形體幻化在面板上，無論接下來即將發生的是命運的邂逅、發現美麗的寶物還是一場奇幻的冒險，CITIZEN 都陪妳去追逐。

為了不同風格的女性們推出兩種錶徑。優雅女人味的輕巧錶徑的EC1010-57Y，收藏在面板中間的星河點綴外，外層圈形森林幾何排列讓錶面增添童趣，9點鐘時標鑲上閃耀的鑽石，美麗與神祕盡收腕間。大錶徑的CB1020-54W綠色森林與金色時標交錯堆疊，高聳的樹冠之中的星河點綴就好似從森林裡窺向星空，為不想失去童心的妳同時能兼具成熟與浪漫。你決定好選擇哪款CITIZEN聖誕節推薦款來搭配妳的聖誕必勝約會穿搭了嗎？

圖／CITIZEN 提供
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