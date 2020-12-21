老菸槍家長請注意 陽台抽菸等三手菸汙染恐致孩子罹癌

郭先生11年前當了爸爸，老菸槍的他怕影響孩子健康，都刻意跑到戶外或陽臺抽菸，但是孩子出生後卻一直有呼吸道問題，不斷因氣喘發作出入急診甚至住到加護病房，直到醫師指出菸品的三手菸有毒物質可能會殘留在衣物上，恐在郭先生接觸孩子時把菸害帶給孩子、影響健康。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，自從個案下定決心戒菸後，小朋友急性發作頻率降低，狀況穩定。

薛光傑表示，三手菸是指環境中殘留的毒性化合物附著於像是沙發、衣物等物體表面，有毒物質可以直接透過皮膚進入人體。小朋友由於長期待在家，如果家人抽菸，受到三手菸影響也會較為嚴重。

國民健康署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，許多爸爸是老菸槍，為了不讓小朋友在家吸到二手菸，會到陽台或是家用浴廁內吸菸，以為這樣小孩就不會吸到二手菸，但其實忽略了殘留在衣物上的三手菸也會對小孩造成傷害，而二手菸也會逸散到鄰居家，讓鄰居受到二手菸的危害。

薛光傑表示，目前三手菸的相關研究較多都是針對小孩，因為小朋友待在家裡時間較長，因為三手菸容易引起孩童的氣喘等呼吸道症狀，甚至誘發中耳炎。

薛光傑補充，根據美國針對6歲到15歲小朋友的二手、三手菸暴露研究發現，長期暴露會讓孩童的計算、學習能力等認知行為降低15％到20％。甚至有些研究從三手菸裡面的致癌物去推，認為三手菸會傷害孩童的DNA，罹患肺癌機率至少會增加百分之二十五。

薛光傑表示，只要環境曾經有人吸菸，三手菸容易透過衣服、親子背帶、安全座椅或是奶嘴等傳播，讓有毒物質從皮膚甚至是直接從嘴巴被小朋友吃下。「為避免孩子受三手菸毒害，最好的辦法還是戒菸。」

呂孟穎表示，多數吸菸者爸爸都誤以為，只有吸菸時旁人所吸入的菸才會對身體造成傷害，而採取一些認為可以保護其他人的措施，例如：打開窗戶吸菸、到陽台吸菸、關在浴廁吸菸等，以為這樣就不會對其他人造成傷害，但這其實是錯誤的。

根據三手菸研究指出，尼古丁有很強的表面粘附力，會與空氣中的亞硝酸、臭氧等化合物發生化學反應，產生更強的新毒物，如亞硝胺等致癌物，黏在衣服、家具、窗簾或地毯上，甚至附著在吸菸者的皮膚、毛髮上，殘留時間長達6個月。

以在陽台吸菸來看，三手菸會殘留於衣服、家具、窗簾或地毯上，菸煙也會逸散到鄰居家；另公寓大廈因管道間相通，如在浴廁吸菸，菸煙會透過管道間逸散到全棟建築物，而讓鄰居遭受二手菸的危害。

國民健康署指出，不少民眾困擾於鄰居吸菸產生的二手菸害，但因住宅為私領域，不在菸害防制法管轄範圍，建議有此困擾的民眾可依公寓大廈管理條例第23條第1項規定，有關公寓大廈、基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之。

※若有民眾想戒菸，不想出門或擔心去醫院不方便，可撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，和諮詢人員共同討論戒菸計畫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康