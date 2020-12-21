快訊

陽明山擎天崗24頭牛暴斃 初步死因找到了

勞動基金弊案檢廉第4波搜索 統一投信資深副總遭傳喚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老菸槍家長請注意 陽台抽菸等三手菸汙染恐致孩子罹癌

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導

郭先生11年前當了爸爸，老菸槍的他怕影響孩子健康，都刻意跑到戶外或陽臺抽菸，但是孩子出生後卻一直有呼吸道問題，不斷因氣喘發作出入急診甚至住到加護病房，直到醫師指出菸品的三手菸有毒物質可能會殘留在衣物上，恐在郭先生接觸孩子時把菸害帶給孩子、影響健康。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，自從個案下定決心戒菸後，小朋友急性發作頻率降低，狀況穩定。

薛光傑表示，三手菸是指環境中殘留的毒性化合物附著於像是沙發、衣物等物體表面，有毒物質可以直接透過皮膚進入人體。小朋友由於長期待在家，如果家人抽菸，受到三手菸影響也會較為嚴重。

國民健康署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，許多爸爸是老菸槍，為了不讓小朋友在家吸到二手菸，會到陽台或是家用浴廁內吸菸，以為這樣小孩就不會吸到二手菸，但其實忽略了殘留在衣物上的三手菸也會對小孩造成傷害，而二手菸也會逸散到鄰居家，讓鄰居受到二手菸的危害。

薛光傑表示，目前三手菸的相關研究較多都是針對小孩，因為小朋友待在家裡時間較長，因為三手菸容易引起孩童的氣喘等呼吸道症狀，甚至誘發中耳炎。

薛光傑補充，根據美國針對6歲到15歲小朋友的二手、三手菸暴露研究發現，長期暴露會讓孩童的計算、學習能力等認知行為降低15％到20％。甚至有些研究從三手菸裡面的致癌物去推，認為三手菸會傷害孩童的DNA，罹患肺癌機率至少會增加百分之二十五。

薛光傑表示，只要環境曾經有人吸菸，三手菸容易透過衣服、親子背帶、安全座椅或是奶嘴等傳播，讓有毒物質從皮膚甚至是直接從嘴巴被小朋友吃下。「為避免孩子受三手菸毒害，最好的辦法還是戒菸。」

呂孟穎表示，多數吸菸者爸爸都誤以為，只有吸菸時旁人所吸入的菸才會對身體造成傷害，而採取一些認為可以保護其他人的措施，例如：打開窗戶吸菸、到陽台吸菸、關在浴廁吸菸等，以為這樣就不會對其他人造成傷害，但這其實是錯誤的。

根據三手菸研究指出，尼古丁有很強的表面粘附力，會與空氣中的亞硝酸、臭氧等化合物發生化學反應，產生更強的新毒物，如亞硝胺等致癌物，黏在衣服、家具、窗簾或地毯上，甚至附著在吸菸者的皮膚、毛髮上，殘留時間長達6個月。

以在陽台吸菸來看，三手菸會殘留於衣服、家具、窗簾或地毯上，菸煙也會逸散到鄰居家；另公寓大廈因管道間相通，如在浴廁吸菸，菸煙會透過管道間逸散到全棟建築物，而讓鄰居遭受二手菸的危害。

國民健康署指出，不少民眾困擾於鄰居吸菸產生的二手菸害，但因住宅為私領域，不在菸害防制法管轄範圍，建議有此困擾的民眾可依公寓大廈管理條例第23條第1項規定，有關公寓大廈、基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之。

※若有民眾想戒菸，不想出門或擔心去醫院不方便，可撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，和諮詢人員共同討論戒菸計畫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 氣喘

延伸閱讀

衝動釀悲劇！父為救罹癌次子背債 又為還債誤害死長子

周湯豪自認是「媽寶」　揭19歲遇比莉罹癌怕「失去唯一親人」

台大醫竹東分院戒菸成功率66％ 獲全國戒菸成功王殊榮

網紅「仿妝夭后Yui」罹癌病逝　遺言曝光惹哭網友

相關新聞

未來一週天氣變化大 24日前高山仍有降雪機會

中央氣象局表示，明天上半天東北季風減弱，氣溫略為回升，迎風面東北部仍有短暫雨，不排除有大雨；未來一週有兩波東北季風及鋒面...

寵物險一鍵申辦、理賠 PETZZO App打造毛孩健康生活圈

台灣經濟、社會結構變化帶來少子化趨勢，據統計，全台犬貓隻數在今年首度超過15歲以下孩童數。孩子的健康醫療可以透過台灣獨特...

高雄甲仙地震規模3.8 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時27分發生芮氏規模3.8地震，地震深度8.7公里，震央位於高雄市政府北偏東方58.3...

擎天崗牛群暴斃原因出爐 動保處建議設營養補給站

陽明山擎天崗牛隻近期接連暴斃事件引發社會關注，北市動保處今下午召開「陽明山國家公園管理處野化牛隻死亡原因探討會議」，針對...

一件襯衫／在同一間公司堅持25年…她為的是離夢想更進一步 也為傳遞自然原味

在同一間公司工作超過25年，還能保有熱忱嗎？「一件襯衫」與「全家便利商店」共同創作食品安全「Clean Label計畫」影片，訪問在全家便利商店工作超過25年的商品部部長吳雅卿。對她來說，每個商品都承載著她夢想的初心，而便利商店就是她與團隊築夢的舞台，透過實現心中的美味標準，讓每個人都能吃得開心，更吃得安心，是她能在崗位上堅守多年的主要原因。

不用出國體驗日本溫泉鄉場景 宜蘭羅東夜市順遊偽出國

因為疫情不能出國，國人也紛紛找出各地像是國外景致的場所，尤其現在天氣漸冷，大家應該都很想念在日本泡湯以及穿著浴衣在日本街頭的時光吧？！沒錯！這回《行遍天下》帶大家到宜蘭羅東夜市附近體驗日本溫泉鄉的場景。

2021最新口罩實名制降價了！秒懂年後買口罩三大改變

買口罩新規定！中央流行疫情指揮中心發布最新消息，2021年口罩實名制有三大改變，包括：降價、增量及包裝方式改變，且新規定自2020最後一天跨年的12/31當天就開始上路。

愛滋男半年長胖20公斤 原來是服藥副作用

愛滋病用藥常見副作用有失眠、噁心、頭痛、皮疹、骨密度下降等，近年研究顯示，另有個隱藏版風險是體重增加，美國國衛院今年在抗...

坦然面對演藝生涯低潮！范逸臣：感受自己像是普通人的生活，其實特別享受

2008年，《海角七號》正式上映，這部由魏德聖執導、范逸臣與田中千繪所主演的作品，締造了當年國片的輝煌紀錄，不僅讓原本低迷的國片市場有了嶄新的氣象，最終5.3億票房的亮眼成績，至今依然是國片難以望其項背的成就；它同時也是第45屆金馬獎的最大贏家、恆春觀光熱潮最大推動者。

熱量爆表！營養師揭「這款湯圓最肥」 曝食用訣竅不怕變胖

今（21）日就是一年一度的冬至，來上一碗熱騰騰的湯圓，已成為重要的傳統習俗，但也要特別注意熱量。對此，營養師高敏敏分享6大湯圓的熱量排行榜，並提供食用小訣竅，讓民眾可以吃的開心又不怕身材走樣。

漁業署「指花為軟！」 被糾錯還叫人閉嘴

漁業署2021年漁業月曆錯誤百出，學界、漁業界罵翻，沒想到漁業署的新聞稿還提油救火，指要用謾罵方式表達意見的人士，到此為...

山域事件頻傳 北大武山檜谷莊主：體能練好、不輕忽山

位在屏東縣的北大武山是中央山脈南段最高峰，北大武山檜谷山莊山屋維護管理人員吳德發近日有感而發，他發現，今年山域救難次處超...

熱門新聞

影／餓到見骨...擎天崗牛隻垂死掙扎畫面曝光

2021最新口罩實名制降價了！秒懂年後買口罩三大改變

一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

下周三起恐帶來強冷空氣 彭啟明：跨年天氣有變數

登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」

今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。