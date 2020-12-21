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寵物險一鍵申辦、理賠 PETZZO App打造毛孩健康生活圈

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
東詣科技攜手獸醫院和明台產險合作推出PETZZO App，建立新型態寵物健康管理平台。圖／PETZZO提供
東詣科技攜手獸醫院和明台產險合作推出PETZZO App，建立新型態寵物健康管理平台。圖／PETZZO提供

台灣經濟、社會結構變化帶來少子化趨勢，據統計，全台犬貓隻數在今年首度超過15歲以下孩童數。孩子的健康醫療可以透過台灣獨特的健保體系帶來基本防護，但毛小孩的醫療問題經常是許多飼主的困擾，雖然市面上已經出現數家「寵物險」，但繁複且須紙本進行的申請流程仍對飼主帶來許多不便。

東詣科技攜手獸醫院和明台產險合作推出PETZZO App，簡化寵物險投保及理賠申請流程，投保時以寵物晶片代碼綁定保單，只要使用PETZZO App一鍵理賠申請服務，即可自動帶入保單資訊。同時也將合作獸醫院病歷系統大升級，讓飼主可以在手機上查看並管理已上傳的診斷證明，並可直接將寵物診斷證明上傳至雲端，利用區塊鏈的防偽技術保存資料，全部流程都能投過手機完成，3分鐘申請、3個工作天即可完成理賠。

PETZZO首波串連獸醫院達200多間，遍佈全台，目標明年上半年增至400家，明年年底600家。未來可應用的寵物生活場景更充滿無限可能，第二階段將朝寵物臉部辨識取代晶片辨識邁進，讓寵物們取得身份辨識不需植入晶片，透過臉部辨識即可找到飼主，降低寵物棄養減少流浪動物；第三階段更將建構寵物數位生態圈，從生活上的食衣住行育樂入手，無論是飲食、看診、理賠、健康諮詢、情感溝通、線上算命等，提供量身打造的推薦商品與服務。

慶祝上線，現在下載PETZZO App並加入會員，PETZZO即捐款1元至會員指定動保團體，透過PETZZO完成投保並核保通過，更可獲得200元獸醫到府看診抵用金。

PETZZO App建立寵物數位ID，將醫療紀錄、診斷證明、寵物險投保理賠全都數位化。記者黃筱晴／攝影
PETZZO App建立寵物數位ID，將醫療紀錄、診斷證明、寵物險投保理賠全都數位化。記者黃筱晴／攝影
PETZZO App還內建寵物算命小遊戲。記者黃筱晴／攝影
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