冬至天冷吃湯圓 消防署提醒注意用火用電安全

冬至天冷，消防署今天提醒，民眾烹煮湯圓吃熱食之際，也要注意用火用電安全，像是瓦斯爐火附近不宜放置可燃物，鍋內水勿太滿以免溢出熄火釀災，並謹記「人離火熄」安全原則。

消防署今天發布新聞稿表示，今天冬至天氣冷颼颼，多數民眾都想吃碗熱呼呼的湯圓，但烹煮湯圓時，應注意相關用火用電安全，並謹記「火在人在，人離火熄」的安全原則。

其中，像是瓦斯爐火附近不宜放置可燃物；鍋具內的水不要放太滿，避免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩氣爆；以及若要離開廚房時，應確認爐火是否已關閉，以避免火災發生。

消防署指出，民眾在天氣濕冷時也常使用電暖器、電毯、除濕機等電器設備禦寒，使用時應留意居家用電及防火安全，像是電暖器消耗電功率較大，應使用獨立插座，絕對不要與其他電器設備共用延長線；若使用電暖器時周邊也不要堆置易燃物品，更不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物。

此外，無論天寒期間或低溫過後，消防署提醒，民眾使用瓦斯熱水器洗澡時皆須注意保持通風，洗澡後如有頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，要小心可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用熱水器，打開通往戶外的窗戶通風，身體嚴重不適者請儘速撥打119求助。