外送平台推「環保餐具再利用」 指定地點可歸還容器

現今許多人為了方便且省時，會選擇訂購外送，但因外送多為使用一次性餐具， 會使紙餐具回收量增加。日前，便有網友分享使用外送平台推出「愛地球外送」活動的經驗，推薦有在訂外送的網友也能一起「對地球和環保著想」。

原PO在Dcard的無痕生活板上發文說明，自己當初從環保杯開始，到保鮮盒食物袋真的覺得很麻煩，但用習慣之後忘記帶一次都會很罪惡，也因此比較少訂外送，但最近看到youtuber《找蔬食Traveggo》與foodpanda合作的影片，才知道台南有推出環保外送。

對此，原PO也貼心教學使用的方式，他說明一開始需要先加入LINE上的「好盒器」好友後，便會拿到會員編號，隨後直接在外送訂單下方備註加註會員編號，就可以使用環保餐具外送！原PO也貼出照片表示，容器就是個很簡約的環保杯，上面蓋子也做的很好完全沒有灑出來。而使用完只要在3日內將容器洗乾淨，歸還到指定的容器歸還點即可。

不少網友回應表示，「推！之前也有用過一次，只要設定好一些前置作業其實之後訂都蠻方便的，真心覺得這可以慢慢發展起來，以後全台都可以使用」、「天啊原來foodpanda也開始有環保外送哦，我原本還很抵制外送的說～好期待他們可以拓展更多地區」。

但也有網友回應建議「雖然點子很棒，但外送的碳排跟歸還率仍是影響，容器回收後重新配給還是碳排。假如偶爾點的話我覺得可以接受，但假如有人因環保之名而大量使用，就是本末倒置」。