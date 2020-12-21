一件襯衫／在同一間公司堅持25年…她為的是離夢想更進一步 也為傳遞自然原味

在同一間公司工作超過25年，還能保有熱忱嗎？「一件襯衫」與「全家便利商店」共同創作食品安全「Clean Label計畫」影片，訪問在全家便利商店工作超過25年的商品部部長吳雅卿。對她來說，每個商品都承載著她夢想的初心，而便利商店就是她與團隊築夢的舞台，透過實現心中的美味標準，讓每個人都能吃得開心，更吃得安心，是她能在崗位上堅守多年的主要原因。

一瓶看似簡單的氣泡果汁，承載著一群人對童年的嚮往。

小時候的我們都愛喝汽水，享受氣泡在嘴裡彈跳的刺激，彷彿就能讓煩惱一掃而空。這份快樂或許在長大後，因為健康的顧慮而久未憶起。為了找回那份對童年的嚮往，全家商品部部長吳雅卿帶領團隊，以職人精神的堅持，勇敢踏上一條沒有人走過的路，只為了用更健康的方式，秉持Clean Label原則——「讓食品盡量少添加、甚至無添加」製作氣泡果汁。利用99%的水果原汁，加上氣泡口感的刺激，讓大家在安全、安心享受天然原味的同時，也能感受到童年喝汽水的快樂與感動。

圖／《一件襯衫》授權提供

每個人為夢想的努力，都能成為團隊實現夢想的動力。

要做一個充滿挑戰的突破，單憑一個人的努力是絕對不夠的。全家商品部從消費者的喜好出發，耗時兩年的努力，不斷研發、測試與調整，並找到全台唯一能提供原物料技術的供應商，只為了給大家最好的選擇。理念相同的他們深信，商品做得好，消費者自然感受得到。

為了往理想更前進一步，所以堅持走在這條道路。

為日常注入刺激，便能更加享受生活；為工作付出多一些努力，便能拉近與夢想的距離。即便工作再久，也要持續找尋燃燒的動力，讓工作變得有意義，如此一來，便不會忘記自己的初心。如同吳部長所說：「用心對待每一個商品，工作就不會只是例行公事，也能是圓夢的舞台。」

便利商店就是吳雅卿與團隊築夢的舞台。 圖／《一件襯衫》授權提供

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