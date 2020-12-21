步道結冰比積雪更危險 玉山統計今年山難增3倍

玉山國家公園今天啟動雪季管制措施，玉管處並統計，2002年到2019年年平均山域意外事故為18件，但今年1至11月山域意外事故已高達56件，是過去18年年平均的三倍，初步分析原因，多是初入山林者的準備不足，以及對各種山域緊急狀況的經驗缺乏所致，成長驚人；呼籲登山本身是冒險活動，但只要做好風險準備，就可悠遊山林自在享受登山樂趣。

玉管處表示，山林開放1年多來，登山健行活動風氣盛行，今年受疫情國人在無法出國旅遊影響，各個山區都出現人數爆增的情況，根據內政部消防署統計，2002年到2019年間，年平均山域意外事故為159件，但2020年1月到8月，件數已高達295件，各高山國家公園都憂心民眾在準備不足下，貿然入山而衍伸出山難的問題。

玉管處指出，原本預告明年1至3月啟動雪季服務，但從12月起，中高海拔地區已可見路面結霜景象，在超過3000公尺以上的高山，夜間氣溫皆在攝氏0度以下，由於結冰比積雪更危險，因此決定自今天初雪起，開始進行雪季服務，持續在官網上提供相關步道、環境資訊以利民眾規劃行程。