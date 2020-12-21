聽新聞
test
0:00 / 0:00
步道結冰比積雪更危險 玉山統計今年山難增3倍
玉山國家公園今天啟動雪季管制措施，玉管處並統計，2002年到2019年年平均山域意外事故為18件，但今年1至11月山域意外事故已高達56件，是過去18年年平均的三倍，初步分析原因，多是初入山林者的準備不足，以及對各種山域緊急狀況的經驗缺乏所致，成長驚人；呼籲登山本身是冒險活動，但只要做好風險準備，就可悠遊山林自在享受登山樂趣。
玉管處表示，山林開放1年多來，登山健行活動風氣盛行，今年受疫情國人在無法出國旅遊影響，各個山區都出現人數爆增的情況，根據內政部消防署統計，2002年到2019年間，年平均山域意外事故為159件，但2020年1月到8月，件數已高達295件，各高山國家公園都憂心民眾在準備不足下，貿然入山而衍伸出山難的問題。
玉管處指出，原本預告明年1至3月啟動雪季服務，但從12月起，中高海拔地區已可見路面結霜景象，在超過3000公尺以上的高山，夜間氣溫皆在攝氏0度以下，由於結冰比積雪更危險，因此決定自今天初雪起，開始進行雪季服務，持續在官網上提供相關步道、環境資訊以利民眾規劃行程。
玉管處提醒，在雪季服務期間，如遇接續冷氣團或寒流來襲，高山披上雪白冬衣，考量登山步道也會結冰難行，會隨時將最新步道、氣候、雪況等資訊更新公告在官網上，如在排雲山莊積雪達5公分以上或是雪線降至白木林時，都將實施雪季安全加強措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言