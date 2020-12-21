愛滋男半年長胖20公斤 原來是服藥副作用

愛滋病用藥常見副作用有失眠、噁心、頭痛、皮疹、骨密度下降等，近年研究顯示，另有個隱藏版風險是體重增加，美國國衛院今年在抗HIV藥物用藥指南已關注體重增加問題，高雄榮總感染科主任蔡宏津說，肥胖易造成「三高」等新陳代謝疾病，對愛滋病患者的健康無異埋下額外風險，增加感染者治療負擔。

台灣控制愛滋病有成，約95％接受治療的患者病毒量已能有效抑制。去年底國內修改愛滋病毒第一線用藥後，反映受體重增加困擾的感染者增多，醫院端也已提高重視，將體重檢測列為回診時必要的檢查項目，更密切的監控感染者的體重變化。

蔡宏津分享收治的愛滋病患中，有名30歲男性半年內體重增加約20公斤，原先衣服都穿不下，走路會喘、血壓不受控、肝功能也異常，困擾萬分。經相關檢查排除掉造成體重上升的因素，研判可能與愛滋病現行用藥有關，調藥後要求患者控制飲食並多運動，3個月甩肉10公斤，身形不再臃腫，但仍回不去最先體態。

他表示，臨床上不少愛滋感染者是年輕人，相對較在意體態。綜觀患者在治療期間體重上升的因素，有可能是服藥後免疫力變好，較有胃口，於是長胖。病人的生活型態也會造成體重變化，像從事大夜班工作，凌晨時分會吃些消夜再睡，影響代謝；癮君子戒菸，體重也會增加。再則可能與藥物相關，像服抗憂鬱藥物或抗愛滋病毒藥物也可能導致體重增加。

體重過重，不只影響外觀，亦可能誘發第二型糖尿病、脂肪肝、高血脂及心血管疾病。愛滋患本身免疫力欠佳，若再因為藥物因素造成體重增加，治療上需投放更多種藥物兼治，增加患者身體負擔。

蔡宏津說，愛滋病患者需在指定醫院治療，長期看診下，與醫師有一定的熟稔程度，回診時，醫師如發現他們的體重短時間內超過原體重10%以上，排除掉飲食、神經病變、荷爾蒙功能異常等可能導致肥胖因素，又無合理的解釋，就應注意可能與愛滋用藥有關，考慮更換治療藥物。

「愛滋無法治癒，只能控制！」蔡宏津表示，最重要還是感染者需提高對自身狀況的警覺，如果發現體重持續增加，應與醫師討論，揪出病因，才能更穩定、健康地控制愛滋。